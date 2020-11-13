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Вышла новая версия системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Positive Technologies сообщила о выходе новой версии системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM. Среди изменений — новый движок, регулярное пополнение экспертной базы и улучшения пользовательского интерфейса.

Новый движок системы PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) обеспечивает более высокую производительность и расширенные возможности для глубокого анализа промышленных протоколов и трафика технологической сети. Помимо увеличения общей производительности и ускорения отдельных сценариев работы с PT ISIM 3.0 можно решать более сложные задачи выявления аномалий и нарушений безопасности и оперативнее получать от экспертов Positive Technologies актуальные знания об угрозах.

Новая версия поддерживает начатую вендором практику регулярного пополнения базы знаний продукта новыми пакетами экспертизы с актуальными правилами детектирования и индикаторами промышленных угроз (за последние месяцы были добавлены пакеты для обнаружения попыток эксфильтрации данных и туннелирования соединений из АСУ ТП, угроз для оборудования и систем B&R Industrial Automation.

PT ISIM 3.0 также получила обновленный пользовательский интерфейс, позволяющий эффективно исследовать результаты анализа трафика, а также более гибко управлять параметрами работы продукта.

PT ISIM относится к классу промышленных NTA-систем (network traffic analysis) — систем глубокого анализа трафика технологических сетей — обеспечивает выявление признаков реализации атаки на технологическую сеть предприятия различными методами, а также предоставляет дополнительные возможности для анализа инцидентов, обогащения их контекста и реагирования.

«В условиях, когда технологические сети становятся неотъемлемой частью общей IT-инфраструктуры предприятия, риск проникновения в них злоумышленника становится максимально высоким. Необходимо полностью, в режиме 24/7 контролировать ситуацию в сети АСУ ТП, иметь возможность находить угрозы ретроспективно, восстанавливая хронологию инцидента. Разбора только лишь промышленных протоколов с целью поиска нелегитимных команд управления становится недостаточно. Необходимо не только обнаружить эксплуатацию уязвимости или отправку нелегитимной команды на ПЛК — современная система анализа трафика АСУ ТП должна помогать ответить на многие другие важные вопросы: "если была попытка атаки, то оказалась ли она успешной?", "есть ли признаки дальнейшего развития атаки?" и другие», ― отметил Роман Краснов, эксперт по информационной безопасности промышленных систем Positive Technologies.

В августе 2020 года PT ISIM успешно прошла испытания в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат № 4182 действителен до 9 декабря 2024 года.

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