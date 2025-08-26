Разделы

Абрамов Никита


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW 1
24.08.2023 Эксперты Positive Technologies помогли исправить опасную уязвимость в сетевых хранилищах Western Digital 2
28.06.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в межсетевых экранах и точках доступа Zyxel 3
01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 2
25.01.2023 Positive Technologies: уязвимость в коммутаторах Zyxel представляла риск для бизнес-процессов во множестве компаний 2
04.10.2022 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в сетевых хранилищах ASUSTOR 1
25.05.2022 Positive Technologies: уязвимость Cisco ASA могла позволить злоумышленнику попасть во внутреннюю сеть 2
22.11.2021 Уязвимость в устройствах безопасности Cisco представляла угрозу бизнес-процессам крупных компаний 1
12.11.2021 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в Zoom 1
02.08.2021 Cisco устранила уязвимость, позволявшую удаленно выполнять произвольный код и управлять межсетевым экраном 1
18.06.2021 Positive Technologies помогла Cisco устранить уязвимости в решении для развертывания IT-инфраструктуры 2
23.12.2020 Positive Technologies помогла устранить DoS-уязвимость в контроллере доставки приложений F5 BIG-IP 2
22.10.2020 Positive Technologies помогла закрыть 11 уязвимостей в межсетевых экранах SonicWall 2
10.09.2020 Positive Technologies: уязвимости в PAN-OS могли угрожать безопасности внутренних сетей 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

Абрамов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1380 13
Cisco Systems 5180 4
ZyXEL Communications 299 3
Palo Alto Networks 159 1
F5 Networks 64 1
SonicWall 56 1
Tripwire 27 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
Box inc - box.com - box.net 366 1
ASUS - Asustor 17 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 1
Western Digital Corporation - WDC 561 1
Positive Technologies - PT SWARM 30 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30167 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6723 13
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 309 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3350 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2589 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11824 5
Оповещение и уведомление - Notification 5125 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2510 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13160 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13277 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3882 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2270 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31183 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 298 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25397 3
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 347 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 261 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 854 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 688 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4370 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26493 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4275 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7259 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 801 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6550 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 428 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 291 1
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 105 1
ping - скорость отклика сети 144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11635 1
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 38 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4291 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 158 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8588 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9862 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 369 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1008 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4925 13
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 397 5
Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD - Cisco Firepower Threat Defense Software - Cisco FDM - Cisco Firepower Device Manager - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower ASA Securit 24 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 122 3
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 2
JavaScript - JS - язык программирования 1282 1
Palo Alto Networks - PAN-OS 13 1
F5 Networks BIG-IP 23 1
SonicWall SonicOS 3 1
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 1
Positive Technologies - PT Pentest 365 2 1
Zyxel LTE - серия роутеров 11 1
Swarm 31 1
Western Digital - WD MyCloud 20 1
Linux Cloud OS 20 1
ASUS - Asustor ADM - Asustor Data Master 7 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 112 1
Zoom Cloud Meetings - Zoom On-Premise Meeting Connector Controller 4 1
Ключников Михаил 20 4
Краснов Роман 9 1
Эсламболчизадех Ария 1 1
Димитренко Егор 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 7
Россия - РФ - Российская федерация 152364 6
Германия - Федеративная Республика 12846 3
Франция - Французская Республика 7937 3
Южная Корея - Республика 6781 3
Италия - Итальянская Республика 4404 3
Япония 13421 2
Китай - Тайвань 4080 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13468 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17764 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1766 1
Канада 4946 1
Сингапур - Республика 1887 1
Европа 24487 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Таиланд - Королевство 848 1
Чехия - Чешская Республика 1324 1
Узбекистан - Республика 1822 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6652 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 276 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2754 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1297 1
Reddit 339 1
IDC - International Data Corporation 4929 2
Forrester Research 827 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
