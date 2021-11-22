Уязвимость в устройствах безопасности Cisco представляла угрозу бизнес-процессам крупных компаний

Эксперт Positive Technologies Никита Абрамов обнаружил уязвимость в линейке межсетевых экранов Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) и Cisco FTD (Firepower Threat Defense), которая может приводить к отказу в обслуживании. Уровень опасности уязвимости CVE-2021-34704 оценен как высокий (8,6 балла по шкале CVSS 3.0), пользователям рекомендуется установить обновления в кратчайшие сроки.

Согласно информации Cisco, в мире функционирует более 1 млн устройств безопасности ее производства.

«Нарушение работы Cisco ASA и Cisco FTD в первую очередь лишает компанию межсетевого экрана и средств удаленного доступа (VPN). При успешной атаке удаленные сотрудники или партнеры не смогут попасть во внутреннюю сеть организации, доступ извне будет ограничен. При этом неработоспособность МСЭ снизит защищенность компании. Все это в совокупности может негативно повлиять на процессы компании, вплоть до нарушения связности между подразделениями, и сделает ее уязвимой для целевых атак», — отметил Никита Абрамов.

По словам эксперта, для успешной эксплуатации уязвимости злоумышленнику не требуются повышенные привилегии или специальный доступ. Достаточно сформировать простой запрос, в котором одна из частей будет отличаться по размеру от ожидаемой на устройстве. При дальнейшем синтаксическом разборе запроса возникнет переполнение буфера, и система экстренно завершит работу с последующей перезагрузкой.

Для устранения уязвимости необходимо следовать рекомендациям производителя, указанным в уведомлении.

Ранее специалисты Positive Technologies обнаружили уязвимость в программном обеспечении Cisco Firepower Device Manager (FDM) On-Box, а также крайне опасные проблемы в Cisco ASA, такие как CVE-2020-3187, CVE-2020-3259 и CVE-2020-3452.

Обеспечить непрерывный контроль уязвимостей внутри инфраструктуры поможет MaxPatrol VM — система нового поколения в области vulnerability management. Обнаружить попытки эксплуатации уязвимостей в межсетевом экране Cisco позволят системы глубокого анализа сетевого трафика (NTA/NDR), в частности PT Network Attack Discovery (PT NAD). В случае успешной атаки одним из способов выявить признаки проникновения является применение систем класса SIEM (например, MaxPatrol SIEM), которые позволяют обнаружить подозрительное поведение и своевременно остановить продвижение злоумышленников внутри корпоративной сети.