Positive Technologies: уязвимость Cisco ASA могла позволить злоумышленнику попасть во внутреннюю сеть

Cisco исправила уязвимость переполнения кучи (CVE-2022-20737, 8,5 балла по шкале CVSS 3.0) в Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), обнаруженную исследователем Positive Technologies Никитой Абрамовым. Уязвимость позволяет злоумышленнику, прошедшему проверку подлинности, вызвать состояние отказа в обслуживании (DoS) на уязвимом устройстве или получить доступ к его памяти, которая может содержать конфиденциальную информацию.

«Если у атакующего имеется доступ к клиентскому средству удаленного доступа SSL VPN, встроенному в Cisco ASA, то он может использовать это средство для формирования специального типа запросов и их дальнейшей отправки на подконтрольный злоумышленнику сайт. Определенная последовательность таких запросов может привести к утечке содержимого памяти Cisco ASA, которая, в свою очередь, может содержать конфиденциальные данные, например, куки или сессии активных пользователей, часть конфигурационных данных, имена пользователей и их пароли и многое другое. С помощью такой информации можно, например, попасть в другую подсеть или даже получить доступ к панели администратора. Уязвимость также позволяет вызвать сбой в работе Cisco ASA, деактивировав, в частности, средство удаленного доступа для всех пользователей межсетевого экрана», — сказал Никита Абрамов.

Это не первая уязвимость в Cisco ASA, опасная для корпоративной сети. В мае 2020 г. число устройств, доступных из интернета и уязвимых к другой ошибке в Cisco ASA (CVE-2020-3187), которая позволяла за минуту отключить VPN или перехватить идентификатор пользователя для доступа во внутреннюю сеть, оценивалось в 220 тыс. Почти половина из них находилась в США (47%), далее следовали Великобритания (6%), Германия и Канада (по 4%), Япония и Россия (по 2%).

Описание этой уязвимости и способов ее устранения вошли в регулярный шестимесячный пакет рекомендаций компании Cisco от 27 апреля 2022 г., касающийся безопасности программного обеспечения Cisco ASA, FMC и FTD. Пакет включает 17 рекомендаций по 19 уязвимостям в Cisco ASA, FMC и FTD.

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Ранее Никита Абрамов также помог устранить уязвимость CVE-2021-34704 в Cisco ASA и Cisco FTD (Firepower Threat Defense), которая могла приводить к отказу в обслуживании.

Согласно данным IDC и отчету Forrester Research, Cisco занимает лидирующие позиции на рынке аппаратных межсетевых экранов. По информации компании, в мире функционирует более 1 млн устройств безопасности ее производства.