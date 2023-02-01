Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel

Компания Zyxel устранила четыре уязвимости, обнаруженные экспертом Positive Technologies Никитой Абрамовым, в нескольких сериях Wi-Fi-роутеров. Оборудование использует технологии 4G и 5G для работы с сетями операторов сотовой связи. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Уязвимые роутеры могут применяться в домах, в корпоративной среде, а также в удаленных подразделениях и на производственных объектах. Кроме того, найденные и закрытые уязвимости затронули и другие сетевые устройства Zyxel: оптические сетевые терминалы, интернет-шлюзы, усилители Wi-Fi.

Ошибки выявлены в следующих устройствах:

- роутеры 4G LTE CPE: LTE3202-M437, LTE3316-M604, LTE7480-M804, LTE490-M904;

- роутеры 5G NR: NR5103, NR5103E, NR7101, NR7102, NR7103;

- оптические сетевые терминалы (PM7320-B0 и др.), интернет-шлюзы (EX5510-B0 и др.), усилители Wi-Fi (WX3100-T0 и др.).

«Среди обнаруженных уязвимостей наибольший интерес представляла ошибка CVE-2022-43389 (оценка 8,6 по шкале CVSS v3,0), связанная с переполнением буфера на стеке, — сказал Никита Абрамов. — Она не требовала аутентификации и приводила к выполнению произвольного кода на устройстве. Таким образом, злоумышленник мог получить удаленный доступ к устройству и полностью контролировать процесс его работы. В частности, под угрозой был передаваемый трафик. Кроме того, существовал риск отказа в обслуживании, что потенциально позволяло оставить без связи конечный объект инфраструктуры».

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Две другие уязвимости позволяли злоумышленнику внедрять системные команды от имени пользователя, прошедшего аутентификацию (CVE-2022-43391, оценка 7,1, и CVE-2022-43392, оценка 7,1). На уязвимом устройстве можно было выполнить некоторые системные команды, отправив HTTP-запрос. Еще одна уязвимость (CVE-2022-43390, оценка 5,4) связана, как и первая, с переполнением буфера. На момент исследования уязвимые устройства Zyxel можно было обнаружить c помощью поисковых систем, в основном в ЮАР и странах Европы.

По словам исследователя, многие уязвимости, связанные с переполнением буфера, возникают при неправильной работе с памятью, ее размером и распределением или на этапе парсинга данных, а при внедрении команд — с отсутствием фильтрации некоторых спецсимволов. Очень часто такие ошибки появляются из-за невнимательности разработчика или из-за недостаточного тестирования. Для их устранения необходимо использовать средства анализа и тестирования исходного кода на этапе разработки.

Для устранения уязвимостей следует обновить прошивку своего устройства согласно рекомендациям производителя, описанным в уведомлении о безопасности. Компания подчеркивает, что на большинстве устройств, подверженных этим ошибкам, доступ к глобальной сети по умолчанию отключен, что обеспечивает дополнительную защиту.

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