Palo Alto Networks PAN-OS


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW 1
04.04.2025 Критическая уязвимость в панелях управления файерволлов Palo Alto Networks уже под атаками 1
18.02.2025 Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все 2
12.12.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за ноябрь 1
08.05.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за апрель 1
17.04.2024 Файерволлы Palo Alto Networks содержат 10-балльную уязвимость. Спецслужбы ею уже вовсю пользуются 1
20.02.2021 Vmware устранила уязвимость, обнаруженную Positive Technologies 1
10.09.2020 Positive Technologies: уязвимости в PAN-OS могли угрожать безопасности внутренних сетей 1
23.07.2020 MaxPatrol SIEM выявляет еще семь сетевых аномалий 1
02.03.2018 ФСТЭК отобрала сертификат у популярного «железа» для корпоративной безопасности 1
19.12.2017 В популярном «железе» для корпоративной безопасности нашлись опасные «дыры» 1
08.12.2016 «Жестокая реальность» ИБ-рынка: защитное ПО лидирует по количеству дыр 1
17.01.2013 Palo Alto Networks выпустила новые решения для обеспечения сетевой безопасности 1

Palo Alto Networks 159 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1538 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1380 4
Microsoft Corporation 25019 3
Check Point Software Technologies 776 2
Cisco Systems 5180 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Broadcom - VMware 2433 1
Cisco Systems - Splunk 71 1
IBM Security 24 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 19 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 156 1
Sophos - SophosLabs 420 1
ZyXEL Communications 299 1
Fortinet 397 1
Nginx - Энджайникс 181 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4620 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30167 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6723 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13277 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25397 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2211 6
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 38 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11824 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 688 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2196 4
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 309 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13160 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26493 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4275 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3882 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 719 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1785 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3350 2
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 105 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2510 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7259 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 456 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2851 2
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 105 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 830 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11032 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 169 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2654 2
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 191 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3029 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 291 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 554 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5174 1
ping - скорость отклика сети 144 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 394 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1008 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 220 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9542 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11635 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2775 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4925 10
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 397 4
Microsoft Windows 10 1839 2
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 47 2
Microsoft Windows 16092 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 852 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
Cisco Smart Install 6 1
GAiA-X - европейская облачная система 51 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 1
Apple iOS 8094 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 123 1
HTC Wildfire - серия смартфонов 60 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Mozilla Firefox - браузер 1905 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2285 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Google Chrome - браузер 1614 1
IBM DB2 372 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 1
Apple Safari - браузер 866 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 607 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 389 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Broadcom - VMware vSphere Replication 8 1
MariaDB - SkySQL 43 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
IBM Connections 12 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 46 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 116 1
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 29 1
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1054 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 184 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 273 1
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 18 1
Microsoft Outlook 1430 1
Linux OS 10575 1
Pettersson Philip - Петтерссон Филип 2 2
Мельникова Анастасия 428 2
Ключников Михаил 20 1
Абрамов Никита 14 1
Димитренко Егор 8 1
Гинятуллин Роман 61 1
Зайцев Михаил 293 1
Лагода Георгий 60 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 3
США - Калифорния 4691 1
США - Калифорния - Санта-Клара 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 1
Узбекистан - Республика 1822 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1025 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53674 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1297 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6652 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2578 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 276 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4831 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50105 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3623 1
The Verge - Издание 584 2
BleepingComputer - Издание 387 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
