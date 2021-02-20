Спецпроекты

Vmware устранила уязвимость, обнаруженную Positive Technologies

Безопасность Администратору Стратегия безопасности

Эксперт Positive Technologies Егор Димитренко обнаружил уязвимость высокого уровня опасности в средстве репликации данных Vmware vSphere Replication. Это решение дает возможность создавать резервные копии виртуальных машин и запускать их в случае сбоя основной виртуальной машины. Ошибка позволяла злоумышленникам, имеющим доступ к веб-интерфейсу администратора Vmware vSphere Replication, выполнять на сервере произвольный код с максимальными привилегиями и начать продвижение внутри сети для захвата контроля над корпоративной инфраструктурой.

Недостаток безопасности получил идентификатор CVE-2021-21976 и оценку 7,2 по шкале CVSS v3.

«Уязвимости, позволяющие выполнять такого рода атаки (Сommand Injection), довольно часто можно встретить в продуктах для администрирования, — отметил Егор Димитренко. — Обычно к таким ошибкам приводит недостаточная проверка пользовательских входных данных, которые впоследствии попадают в контекст вызова системных команд. Механизмы предотвращения подобных атак, как правило, встроены в инструменты разработчиков, защищая от возможности допустить ошибку при написании кода. Тем не менее по прежнему встречаются аномалии в коде, возникшие, например, при поспешном внедрении новой функциональности или в результате исправления уже существующей проблемы в рамках hotfix-исправлений. Для эксплуатации найденной уязвимости в продукте Vmware злоумышленнику требуются учетные данные, которые могут быть получены вследствие использования слабых паролей или с помощью социотехнических атак».

Для устранения уязвимости необходимо руководствоваться рекомендациями из официального уведомления компании Vmware. Если нет возможности установить обновление, то обнаруживать признаки проникновения можно с помощью систем класса SIEM, которые помогают выявить подозрительное поведение на сервере, зарегистрировать инцидент и своевременно остановить продвижение злоумышленников внутри корпоративной сети (так работает, например, система MaxPatrol SIEM).

В сентябре 2020 г. специалисты Positive Technologies обнаружили уязвимости того же класса (позволяющие выполнить Сommand Injection) в PAN-OS, операционной системе, используемой межсетевыми экранами следующего поколения (NGFW) производства Palo Alto Networks.

Другие материалы рубрики

«Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux

Хакеры-вымогатели захватывают принтеры компаний и печатают на них требования выкупа

Печально известный троян научился шифровать сервера на Linux

Хакеры научились атаковать ПК через систему обработки ошибок Windows

В Сети недорого продаются документы сотрудников Apple, Google и Microsoft, провороненные разработчиком редактора PDF

ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь?

Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений

Техноблог

Как и от чего правильно заряжать беспроводные наушники?

Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам