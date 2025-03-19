ITPOD и VAS Experts разработали решение для анализа сетевого трафика со скоростью до 5 Тб/с

Архитекторы вендора Enterprise ИТ-решений ITPOD (входит в корпорацию ITG) и разработчика VAS Experts создали комплексное решение на базе собственных продуктов для анализа сетевого трафика телеком-оператора. Оно увеличило пропускную способность системы заказчика в два раза: с 2,5 Тб/с до 5 Тб/с, а также позволило оперативно обрабатывать данные и строить отчеты, что критически важно для представителей сферы телеком. Добиться таких результатов помогло использование передовых протоколов и технологий хранения данных, таких как NVMe over TCP и all-flash СХД и системы контроля и анализа трафика «СКАТ DPI». Теперь система заказчика готова к выявлению проблем с работой сети, оптимизации ресурсов и дальнейшему масштабированию.

Комплексное предложение, включающее три ключевых компонента: серверы ITPOD, СХД ITPOD Storage и ПО от VAS Experts «СКАТ DPI», внедрял системный интегратор Itglobal.com (корпорация ITG). До сотрудничества с вендорами телеком-оператор использовал решение на базе серверов с локальным хранением данных. Такой подход не обеспечивал необходимого уровня надежности, что периодически приводило к потерям данных при сбоях. Для решения этого вопроса инженеры-разработчики ITPOD и VAS Experts спроектировали масштабную архитектуру, состоящую из более чем сотни серверов, отвечающих за обработку сетевого трафика. 22 сервера аналитики QoE связаны по сети Ethernet с четырьмя all-flash системами хранения данных ITPOD Storage Full Flash и двумя СХД из линейки ITPOD Storage Hybrid. ITPOD Storage Full Flash базируются на работе с NVMe-накопителями, которые обеспечивают высокие показатели IOPS (операций ввода-вывода в секунду). Такие СХД предназначены для хранения оперативных данных, требующих максимальной скорости доступа, для построения отчетов и анализа информации в режиме реального времени. Для хранения агрегированных данных архитекторы включили в систему гибридные СХД ITPOD Storage Hybrid. Серверы и системы хранения данных связаны выделенной сетью, обеспечивающей скорость передачи данных до 25 Гбит/с. Для подключения используется современный протокол NVMe over TCP. На серверы ITPOD установлена платформа «СКАТ DPI», которая обеспечивает анализ сетевого трафика и интеграцию с аппаратной частью. Данные аналитики хранятся на логических пространствах Namespace, выделенных на СХД.

Система на базе серверов ITPOD, СХД ITPOD Storage и программного обеспечения VAS Experts не только решила проблему хранения и обработки больших объемов данных, но и обеспечила высокую надежность, производительность и гибкость.

«Весь процесс — от проектирования до финальных тестов и настройки сети — занял несколько недель. В результате оператор получил отказоустойчивую, высокопроизводительную систему, способную в реальном времени обрабатывать колоссальные объемы данных без проседания производительности», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD, корпорация ITG.

«На момент запуска данного проекта система обрабатывала 2,5 терабита данных в секунду, что уже было впечатляющим показателем. Однако теперь перед нами стояла амбициозная задача: увеличить пропускную способность до 5 терабит в секунду, чтобы обеспечить растущие потребности оператора в обработке и хранении данных. Благодаря работе в партнерстве с ITPOD нам удалось достичь этой цели», — отметил Артем Терещенко, директор по развитию VAS Experts.

Система на базе оборудования ITPOD и ПО от VAS Experts способна масштабироваться до поддержки петабайтов данных.