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BMS Building Management System АСУЗ Автоматическая система управления зданием Интеллектуальные здания



06.03.2023 Вышла новая версия MasterSCADA 4D – 1.3 1
06.03.2023 Kaspersky ICS CERT: вредоносные объекты были заблокированы на 39% компьютеров систем автоматизации в России во второй половине 2022 1
07.02.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять отечественную систему диспетчеризации для промышленных предприятий Trace Mode 1
22.12.2022 «Ростех» разработал импортозамещающее решение для управления инженерными системами на базе интернета вещей 1
19.12.2022 PT ICS обнаруживает атаки на AVEVA System Platform 1
24.05.2022 Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО 1
20.04.2022 «Свободные руки» для резидентов ЖК «Береговой» 1
14.03.2022 AlphaOpen предложит рынку российскую платформу для развития инфраструктурных проектов 2
10.02.2022 Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server 1
07.09.2021 Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM 1
09.07.2021 Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес 1
07.06.2021 Positive Technologies обнаружила уязвимости в промышленном контроллере WAGO 1
15.04.2021 MR Group и разработчик супераппов «Домиленд» объявили о стратегическом партнерстве 1
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
18.11.2020 Разработчикам отечественного ПО выдадут до 300 млн рублей 1
17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
22.10.2020 Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными 1
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий 1
18.08.2020 Платформа для автоматизации и диспетчеризации MasterSCADA 4D получила сертификат совместимости с «РЕД ОС» 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
19.02.2020 CyberPower начала продажи нового поколения профессиональной серии ИБП 1
25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

 1
15.10.2019 Инфраструктурный рынок продолжает меняться 1
15.10.2019 Видеотехнологии для бизнеса 2019 1
02.09.2019 Wonderware Форум 2019. Ускорение инноваций: преобразите своё цифровое будущее 1
28.06.2019 С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки 1
11.04.2019 Конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2019» состоится 23 мая 1
24.01.2019 Cyberpower объявила о старте продаж системы управления зарядом аккумуляторных батарей 1
27.11.2018 «Крок» создал умный офис для «Сибура» 1
21.11.2018 Schneider Electric представил обновленную версию открытой платформы автоматизации зданий 2
18.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
04.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 1
03.05.2018 Toshiba представила фотореле среднего напряжения для промышленного применения 1
04.04.2018 «КРОК» объявила о структурных изменениях в компании 1
07.03.2018 Schneider Electric представила новые HVAC-решения 1
25.01.2018 «Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж 1
21.11.2017 КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода 1
20.11.2017 Polymedia оснастила новый офис «Мегафона» мультимедийным оборудованием 1
29.08.2017 «Белтел» представила новое подразделения Datanomics 1

Публикаций - 308, упоминаний - 367

BMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Автоматика Концерн 1502 28
Siemens AG - Siemens Group 2547 21
Phoenix Contact - Феникс Контакт 43 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 309 10
Schneider Electric 518 8
Крок - Croc 1715 8
Mitsubishi Electric 356 7
Crestron 90 7
Открытые технологии 679 6
Beltel - Белтел 139 6
Intel Corporation 11692 6
IBM - International Business Machines Corp 9213 6
СЭМ НПО - Научно-производственное объединение 8 6
Wonderware 32 5
АРМО ГК - АРМО-Системы 230 5
Philips 2054 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 4
Apple Inc 11253 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 4
Cisco Systems 4891 4
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 51 4
ИТРИУМ СПб - itrium 8 4
LG Electronics 3544 4
ИндаСофт - InduSoft 19 4
Honeywell 256 4
Aveva - Авева 34 4
Johnson Controls 33 3
Цифра ГК 2164 3
Fastwel - Фаствел 31 3
iCore - Ай Ко ЗАО 50 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 961 3
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 22 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4197 3
АФК Система ПАО 1717 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 3
Microsoft Corporation 23576 3
Унисервис 6 3
Oracle Corporation 6332 3
Ниеншанц Автоматика 27 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 37
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 12
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 6
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 12 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 361 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
РЖД - Российские железные дороги 1638 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 124 3
Accor Hotels 15 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 3
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 3
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 167 2
Лента - Сеть розничной торговли 1721 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 180 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 421 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 24 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 2
РОСНО СК - Страховая компания 197 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 29 2
Nikoliers - Colliers 10 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 105 2
X5 Group - Перекрёсток 454 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 237 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 1
Дикси - Сеть магазинов 131 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 126 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 44 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 27 1
ПСБ - Промсвязьбанк 738 1
Сургутнефтегаз - СНГ 228 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 283 5
Президент Российской Федерации 3741 4
Правительство Москвы 2006 3
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 389 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 43 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 150 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 296 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 39 1
Мосгордума - Московская городская Дума 137 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 53 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 4 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 8 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26165 130
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 103
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 66
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11461 66
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7844 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8888 51
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1805 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 32
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1336 30
Отопление - искусственный обогрев - Heating - artificial heating 478 28
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11011 28
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3426 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12190 25
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 302 23
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3314 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22110 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 21
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 855 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 19
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4346 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10123 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19310 18
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3455 17
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 87 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12707 17
Умные платформы 1425 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17635 16
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 978 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9156 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9585 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8358 15
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11884 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6188 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11703 14
Аналоговые технологии 2667 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11558 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20156 13
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 74 31
Linux OS 8326 15
Microsoft Windows 2000 12709 9
Microsoft Windows 14509 6
Apple iPad 3747 6
Google Android 12648 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6654 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3304 4
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 4
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 648 4
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 533 4
Microsoft Windows Embedded 142 4
Oracle Java - язык программирования 2783 4
Intel x86 - архитектура процессора 1612 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 3
Microsoft Windows 7 1887 3
Microsoft Edge - браузер 1940 3
Apple iPhone 6 6201 3
Siemens - Simatic - Simatic Net 17 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 9 2
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 14 2
Microsoft Windows XP 2365 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 51 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 971 2
Google Play - Google Store - Android Market 2963 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 36 2
Microsoft Windows BitLocker 1279 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 2
AdAstra SCADA Trace Mode 7 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 2
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 30 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 402 2
Opera Browser - Браузер 973 2
Mozilla Firefox - браузер 1800 1
Python - высокоуровневый язык программирования 590 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 1
DataSpace ЦОД 32 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 1
Головин Андрей 14 8
Орлов Дмитрий 22 3
Либерман Борис 4 3
Костюнин Игорь 4 3
Иванов Владимир 55 3
Романов Алексей 44 2
Королев Юрий 4 2
Кузьменко Юрий 5 2
Демидов Михаил 133 2
Михеева Ольга 3 2
Алиев Руслан 7 2
Коробова Анна 24 2
Бяков Юрий 42 2
Лященко Григорий 4 2
Григорьева Евгения 59 2
Чубайс Анатолий 207 2
Корнилов Алексей 10 2
Сафонов Владимир 4 2
Никифоров Николай 1172 2
Бобович Александр 3 2
Гутман Виктор 17 1
Бабаян Борис 12 1
Пасеков Владимир 24 1
Письменский Олег 7 1
Johnson Rob - Джонсон Роб 5 1
Вроблевский Роман 6 1
Цуцкарев Кирилл 6 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Прозоровский Василий 40 1
Полушин Алексей 1 1
Козлов Игорь 44 1
Лепендин Сергей 1 1
Антонов Сергей 6 1
Субанов Булад 6 1
Круглов Кирилл 9 1
Матвиенко Валентина 107 1
Соловьев Владимир 104 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 1
Евтушенко Олег 140 1
Попов Анатолий 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 123902 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 32
Европа 21356 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 28
Германия - Федеративная Республика 12083 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 18
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 11
Китай - Тайвань 3767 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 7
Япония 12956 7
Южная Корея - Республика 6305 7
Арктика - Арктический регион 537 6
Земля - планета Солнечной системы 9718 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3346 6
Франция - Французская Республика 7094 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2567 5
Солнечная система - Solar system 2455 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1548 4
Дания - Королевство 1016 4
Канада 4717 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2035 4
Италия - Итальянская Республика 4232 4
Россия - УФО - Свердловская область 1186 4
США - Нью-Джерси 290 4
Украина 7304 4
Европа Восточная 3003 4
Индия - Республика 5094 4
Беларусь - Белоруссия 4335 4
Чехия - Чешская Республика 1278 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1284 3
Россия - СФО - Новосибирск 3740 3
Финляндия - Финляндская Республика 3480 3
Израиль 2614 3
Украина - Днепр - Днепропетровск 171 3
Польша - Республика 1855 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2335 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3938 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 42
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4196 34
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4030 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3064 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 24
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1411 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 18
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1618 18
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3433 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4870 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2598 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3432 11
Энергетика - Energy - Energetically 4332 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 10
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1703 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2604 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10864 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4724 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6920 8
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1671 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1822 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2030 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2104 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4149 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4668 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4967 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10009 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8913 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1759 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3930 6
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 840 6
Экономический эффект 827 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4466 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3181 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4219 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 6
91Mobiles 1703 2
FT - Financial Times 1170 1
РИА Новости 808 1
CNews - ZOOM.CNews 1758 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 20
IDC - International Data Corporation 4854 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 2
Markets&Markets Research 105 1
Grand View Research 16 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 31 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 3
РАН - Российская академия наук 1807 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 63 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 46 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 60 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11695 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1745 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 2
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День молодёжи - 27 июня 693 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2090 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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