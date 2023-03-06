Индексная книга CNews*
BMS Building Management System АСУЗ Автоматическая система управления зданием Интеллектуальные здания
Публикаций - 308, упоминаний - 367
BMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Головин Андрей 14 8
|Орлов Дмитрий 22 3
|Либерман Борис 4 3
|Костюнин Игорь 4 3
|Иванов Владимир 55 3
|Романов Алексей 44 2
|Королев Юрий 4 2
|Кузьменко Юрий 5 2
|Демидов Михаил 133 2
|Михеева Ольга 3 2
|Алиев Руслан 7 2
|Коробова Анна 24 2
|Бяков Юрий 42 2
|Лященко Григорий 4 2
|Григорьева Евгения 59 2
|Чубайс Анатолий 207 2
|Корнилов Алексей 10 2
|Сафонов Владимир 4 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Бобович Александр 3 2
|Гутман Виктор 17 1
|Бабаян Борис 12 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Письменский Олег 7 1
|Johnson Rob - Джонсон Роб 5 1
|Вроблевский Роман 6 1
|Цуцкарев Кирилл 6 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Полушин Алексей 1 1
|Козлов Игорь 44 1
|Лепендин Сергей 1 1
|Антонов Сергей 6 1
|Субанов Булад 6 1
|Круглов Кирилл 9 1
|Матвиенко Валентина 107 1
|Соловьев Владимир 104 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 1
|Евтушенко Олег 140 1
|Попов Анатолий 106 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.