«Апротех» и «Стан» запускают совместные проекты в области промышленной кибербезопасности

«Стан» при поддержке «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» и НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех»), дочернее предприятие «Лаборатории Касперского», договорились об апробации и внедрении нового класса кибериммунных решений в рамках проекта «Цифровой цех». Соответствующее соглашение было подписано 6 июля 2021 г.

Чтобы повысить защищённость от киберугроз обрабатывающих центров и цифровых платформ, используемых в производстве, «Апротех» и «Стан» протестируют и начнут использовать новый класс кибериммунных решений. С их помощью компании намерены обеспечивать безопасное подключение промышленных источников данных к цифровым платформам.

В рамках проекта компания «Стан» одной из первых на российском рынке начнёт поставлять в комплекте с высокотехнологичными станками Kaspersky IoT Secure Gateway 100 — промышленный шлюз данных на базе операционной системы KasperskyOS. Обладая кибериммунитетом, встроенной устойчивостью к подавляющему большинству видов информационных угроз, он обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к данным, чертежам и производственным планам, а также попыток повлиять на работу предприятий извне.

В ходе сотрудничества «Апротех» и «Стан» планируют создавать совместные сквозные цифровые сервисы. Это позволит снизить существующие издержки и обеспечить оптимальную загрузку оборудования в условиях постоянно изменяющихся требований к изделиям и тренда к производству небольших партий. Кроме того, компании планируют строить партнёрскую экосистему промышленных предприятий, которые стремятся к цифровой трансформации.

«Число кибератак на промышленное оборудование растёт, и металлообрабатывающая отрасль не исключение. Совместно с лидером российского станкостроения мы планируем вводить в эксплуатацию инновационные кибериммунные решения, которые позволят значительно повысить защищённость обрабатывающих центров и цифровых платформ в отрасли от современных и будущих киберугроз», — сказал Андрей Суворов, генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии».

«Сегодня станок с ЧПУ тесно интегрируется в ИТ-инфраструктуру предприятия, происходит постоянный обмен данными между оборудованием и системами управления производством — это необходимое условие для повышения эффективности станочного парка и реализации новых бизнес-моделей. Создание совместных сквозных цифровых сервисов уже на начальном этапе позволит снизить существующие издержки и обеспечить оптимальную загрузку оборудования в режиме постоянно изменяющихся требований к изделиям и созданию небольших партий кастомизированной продукции в рамках массового производства. В долгосрочной перспективе сотрудничество нацелено на цифровую трансформацию металлообрабатывающей отрасли, способной стать частью биржи производственных мощностей и предоставлять ресурсы по требованию», — сказал Денис Полевщиков, генеральный директор компании «Стан».