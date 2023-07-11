«Лаборатория Касперского», «Апротех» и «Цифра» объявляют о сотрудничестве в области развития защищённого промышленного интернета вещей

«Лаборатория Касперского» и НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех», дочерняя компания «Лаборатории Касперского») подписали соглашения о сотрудничестве с группой компаний «Цифра». Документы дают начало стратегическому партнёрству в области информационной безопасности и промышленного интернета вещей. Стороны договорились об обеспечении комплексной безопасности и киберустойчивости информационных систем, а также о продвижении решений в сфере промышленного интернета вещей.

Компании будут вместе разрабатывать перспективные решения и сервисы в области кибербезопасных IoT-систем для промышленности на базе интеграции своих технологий. Решение было принято после успешного тестирования совместимости комплекса «Диспетчер» от «Цифры», предназначенного для контроля за работой производственного оборудования, и кибериммунных (обладающих «врождённой» защитой от киберугроз) шлюзов данных Kaspersky IoT Secure Gateway от «Апротех» в марте 2023 г. В ходе совместной работы в качестве базового слоя цифровизации планируется также применять платформу для управления производством ZIIoT.

Сотрудничество компаний направлено как на российский, так и на мировой рынок промышленного интернета вещей и цифровизации производственных процессов. Оно также будет включать в себя проведение совместных мероприятий (семинаров, конференций и др.) для продвижения безопасных цифровых технологий и тренингов для партнёров и заказчиков.

«Совместно с новым партнёром мы будем развивать комплексную кибербезопасность для промышленных предприятий. Компании в разных отраслях, в том числе нефтегазовые, химические, горнодобывающие, энергетические, транспортные, машиностроительные, смогут реализовать гибкую и эффективную систему киберзащиты, дополненную портфелем наших специальных решений для промышленности. Крупные организации требуют индивидуального подхода, и для них важно иметь возможность брать лучшее у разных поставщиков и удобно объединять все решения в единую платформу. Наше партнёрство нацелено на достижение этой цели», — сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

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«Чтобы цифровизация принесла пользу бизнесу, необходимо учитывать повышенные требования к защите производственных инфраструктур от цифровых угроз. Кибериммунные шлюзы «Апротех» на базе операционной системы KasperskyOS разработаны с учётом этой потребности. Они обеспечат безопасный сбор данных с оборудования и предотвратят киберинциденты, а проверенные технологии ГК «Цифра» усилят надёжность наших совместных решений. Старт нашего сотрудничества — важный шаг к тому, чтобы кибербезопасная цифровая трансформация была доступна всем промышленным предприятиям», — сказал Денис Бахаев, генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии».

«Промышленный интернет вещей — технология, без которой сегодня невозможно успешно управлять бизнес-процессами на предприятии с различными типами оборудования. В России порядка 240 тыс. единиц высокопроизводительного оборудования в сфере машиностроения и металлообработки, которое предстоит в ближайшее время подключить к IoT-системам. Управляя производством с помощью IoT, мы должны быть уверены в высокой степени защиты информационной инфраструктуры от внешнего воздействия. Наше партнёрство с «Лабораторией Касперского» и «Апротех» даст возможность заказчику получить максимальный эффект от внедряемых технологий, повысив при этом защиту производства от различного рода киберугроз», — отметил Сергей Емельченков, генеральный директор ГК «Цифра».