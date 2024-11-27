«Синергия» запустит программы двойных дипломов с малайзийским Университетом Limkokwing

Университет «Синергия» и университет креативных технологий Limkokwing (Малайзия) разработают программы двойных дипломов для россиян. В январе откроется набор на программы бакалавриата по направлениям ИТ, геймдизайна, анимации, а также на направления магистратуры в области менеджмента и управления проектами. Обучение стартует в октябре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

Студенты будут учиться в кампусе «Синергии» на базе Limkokwing в Сайберджайе — «Кремниевой долине Малайзии». С первого по третий курс они будут осваивать программу малайзийского университета. На четвертом курсе обучение будет проходить с привлечением преподавателей и материалов «Синергии». Студенты дополнительно изучат бизнес-администрирование, цифровой дизайн и медиатехнологии.

«В университете Limkokwing, так же как в “Синергии”, развивают предпринимательские компетенции у студентов всех направлений обучения. Это дает выпускникам дополнительные карьерные возможности: они могут открыть свой бизнес и, учитывая широкую географию обоих вузов, масштабировать его на весь мир», — сказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Учащиеся смогут стажироваться в международных компаниях — партнерах Limkokwing. Выпускники получат дипломы об окончании обоих учебных заведений — российского и международного образца.

До 2030 г. партнеры планируют обучить по программам двойного диплома пять тыс. человек.

Limkokwing — частный университет Малайзии, основанный в 1991 г. и имеющий кампусы в Африке, Европе и Азии. В нем обучаются более 30 тыс. студентов из более чем 150 стран. Вуз предлагает программы бакалавриата и магистратуры по различным направлениям в сферах дизайна, медиа, коммуникаций, предпринимательства, ИT.