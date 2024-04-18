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Филиал университета «Синергия» в Бангладеш откроется в новом учебном году

В Бангладеш появится филиал «Синергии»: факультет информационных технологий примет 500 абитуриентов на программы бакалавриата и магистратуры в сентябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

Студенты будут изучать программирование на HTML+, CSS, C++, Java, Python, а также анализ больших данных, создание и администрирование облачных сервисов, разработку игр и мобильных приложений. Кроме того, учащиеся смогут пройти практику и стажировку в компаниях-партнерах университета, среди которых Сбербанк, «ВКонтакте», Amazon, MyOffice, RunaWFE.

Выпускники филиала в Бангладеш получат российские дипломы о высшем образовании и смогут работать веб-разработчиками, аналитиками данных, бизнес-аналитиками, DevOps-инженерами, разработчиками приложений.

«Образование в ИТ-сфере — ключ к глобальной интеграции и экономическому росту любой страны. Учитывая востребованность отрасли в Бангладеш, первым мы запускаем факультет информационных технологий. По мере развития филиала “Синергии” планируем расширять список направлений. В скором времени откроем набор по направлениям бизнеса и предпринимательства, дизайна, строительства, менеджмента, а также банковского дела», — сказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Обучение в филиале будут вести в дистанционном формате на английском языке. Для реализации программ задействуют технологии единой образовательной цифровой экосистемы Synergy LMS.

«Мы однозначно приветствуем и поддерживаем открытие кампуса университета “Синергия” в Дакке. Появление нового учебного заведения поможет большему количеству жителей Бангладеш освоить перспективные профессии, выучить русский язык и, следовательно, создаст множество дополнительных возможностей для расширения отношений между Даккой и Москвой», — сказала министр образования Бангладеш, член парламента Мохибул Хасан Чоудхури.

Сергей Голицын, T1
Цифровизация

«Синергия» реализует образовательные проекты в Бангладеш при поддержке группы компаний National Group. Партнеры заключили соглашение о сотрудничестве на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме.

Дипломатические отношения Бангладеш и России были установлены в 1970 гг.: тогда СССР оказывал поддержку в восстановлении экономики Бангладеш. В настоящее время страны сотрудничают во многих областях, включая атомную энергетику, культурный и научно-технический обмен.

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Университет «Синергия» — частный вуз, основанный в 1995 г. и имеющий государственную лицензию на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. В университете на более чем 35 факультетах обучаются свыше 140 тыс. человек из 89 стран мира по 500 образовательным программам для всех уровней подготовки. Партнерами университета являются более 400 крупнейших российских компаний. Университет специализируется на выпуске профессионалов в области предпринимательства, менеджмента, ИT-технологий, экономики, юриспруденции, лингвистики, дизайна, банковского дела, а также креативных индустрий. При поступлении в кампус университета в Дубае или на программу двойного диплома «Международная торговля с Китаем» можно получить международное образование.

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