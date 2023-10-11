Новый факультет Университета «Синергия» выпустит специалистов по кибербезопасности

Факультет кибербезопасности Университета «Синергия» запустил программу высшего образования «Безопасность компьютерных систем в сфере профессиональной деятельности». Студенты программы научатся предотвращать кибератаки, находить уязвимые места в системах и оценивать угрозы с позиций компьютерного права.

«По разным данным, в 2023 г. количество хакерских атак на российские компании выросло на 25 – 65%, сравнительно с прошлым годом. Это говорит о том, что выпускники новой программы получат профессию, востребованную и бизнесом, и государством и смогут выбрать из множества аспектов профессии специалиста по кибербезопасности именно те, которые наиболее интересны. Например, помочь компаниям предотвратить многомиллионные убытки или избежать штрафов за утечку данных в результате кибератак», – отметил ректор Университета «Синергия» Артём Васильев.

Образовательная программа позволит получить диплом государственного образца уровня бакалавриата. Освоить программу можно в очном и очно-заочном формате.

В ходе обучения студенты будут разрабатывать защиты для ИТ-систем, проектировать и внедрять системы мониторинга и обнаружения инцидентов безопасности, создавать и настраивать правила и политику безопасности, разрабатывать методы криптографической защиты данных. Основными учебными дисциплинами станут «Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей», «Анализ рисков информационной безопасности», «Методы и средства криптографической защиты информации», «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности», «Комплексная защита объектов информатизации», «Безопасность систем баз данных».

Во время обучения студенты смогут пройти стажировки в ведущих ИТ-организациях и создать собственные проекты. В число партнёров программы входят «Сбер», Loginom, VK, «Мой офис», Агентство инноваций города Москвы, Цифровая эра транспорта, Газпромбанк, Runa WFE, AppFox, Ассоциация цифровой трансформации, Kaspersky.

В будущем выпускники программы смогут работать архитекторами информационной безопасности, пентестерами, консультантами по безопасности, аналитиками, администраторами и директорами по информационной безопасности.

Факультет кибербезопасности открылся в Университете «Синергия» в 2023 г. Его открытие стало ответом на вызовы и тенденции современности. Помимо кибербезопасности, в Университете «Синергия» можно освоить программы веб-разработки, программирования, информационных технологий, разработки мобильных приложений, ИТ-менеджмента в бизнесе и др.

В апреле аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметил, что в 2023 г. спрос на ИТ-кадры в России вырос на 63% по сравнению с 2022 г. Для поддержки ИТ-специалистов и обеспечения необходимого количеств кадров государство совместно с вузами и профессиональным сообществом запускает новые меры и проекты.

Так, например, в 2022 г. в 114 российских вузах были созданы «Цифровые кафедры», которые позволяют студентам разных факультетов получить ИТ-компетенции параллельно с изучением основной программы. Планируется, что к 2025 г. «Цифровые кафедры» выпустят свыше 385 тыс. человек, а к 2030 г. дополнительную квалификацию по ИТ-профилю получат уже 900 тыс. студентов.

Помимо этого, действует проект «Цифровые профессии», который позволяет льготным категориям граждан получить ИТ-образование со скидкой 50, 75 или 100%. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. Заявки подаются через сайт «Госуслуги». В 2022 г. в рамках проекта «Цифровые профессии» прошли обучение более 20 тыс. человек, в 2023 г. продолжается обучение тех, кто приступил к обучению в прошлом году. Университет «Синергия» – один из вузов-участников проекта «Цифровые профессии».