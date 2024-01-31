«Почта России» переходит на электронные путевые листы

«Почта России» начала в тестовом режиме использовать электронные путевые листы. Это позволит повысить прозрачность и скорость грузоперевозок и значительно сократить объёмы бумажного документооборота.

Почта реализует пилотный проект в сотрудничестве с Минтрансом РФ, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и ГК «Астрал». В настоящее время электронные путевые листы использует одно автотранспортное предприятие (АТП) «Почты» в Москве. Компания планирует запустить проект на 90 крупнейших АТП в 2024 г. В процессе тестирования компания проверит алгоритмы работы с привлечённым медперсоналом, новые машиночитаемые доверенности (МЧД) и другие технологии.

У «Почты» крупный автопарк — более 15 тыс. машин. Средний ежемесячный километраж, который проходит транспорт «Почты России» по почтовым маршрутам составляет 39380580 км в месяц. В 2023 г. сотрудники «Почты» выписали 2925287 путевых листов. Внедрение ЭПЛ — необходимый шаг в сфере автомобильной логистики, который позволит значительно сократить расходы на бизнес-процессы, пересылку, печать и хранение документов. Путевой лист служит не только для контроля за передвижением автомобилей, но и является основанием для начисления заработной платы водителям, списания горюче-смазочных материалов.

«Цифровые технологии помогают отладить внутренние процессы, сократить расходы и сроки выполнения задач. Электронный путевой лист даёт ещё и возможность полного контроля передвижения транспорта, ведь для нас крайне важна скорость и качество доставки грузов», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Игорь Тушаковский.

«Сегодня на электронные перевозочные документы переходит всё больше крупных компаний. Это действительно позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сделать их более быстрыми и удобными внутри компании, и при взаимодействии с контрольно-надзорными органами. Уверена, что примеру «Почты России» последуют другие компании транспортно-логистического комплекса, а значит процесс перевода документооборота на грузовом и пассажирском транспорте в электронный вид ускорится. Успех «Почты России» на этом направлении будет способствовать распространению в России культуры работы с электронными документами», — отметила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

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«Запуск государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) открыл новую веху в цифровизации транспортной отрасли. Этот серьёзный и продиктованный временем шаг не только сократит расходы компаниям, но и в масштабах страны позволит рынку перевозок выйти на новый уровень, стать более качественным, надёжным и прозрачным. Перед нами стоит серьезная задача в помощи организациям внедрить электронные перевозочные документы. Мы рады сотрудничать с «Почтой России» в таком значимом проекте, как масштабирование использования электронных путевых листов на все их автотранспортные предприятия», — отметила директор департамента цифровой логистики ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Анастасия Карандашева.

«Отличительной особенностью нашего решения является возможность использования ЭПД в типовых конфигурациях программных продуктов «1С». Это позволяет широкому кругу пользователей приобрести лицензию и быстро начать использовать нужный функционал. От лица ГК «Астрал» благодарим правление АО «Почта России» за оказанное доверие и выражаем готовность масштабировать практику применения электронных путевых листов на все транспортные подразделения компании», — сказал директор направления электронных перевозочных документов ГК «Астрал» Антон Шевченко.