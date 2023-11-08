Тестирование электронных перевозочных документов на пассажирском транспорте Калининграда

26 октября 2023 г. был оформлен первый электронный путевой лист МКП Калининград-Гостранс. Оператором выступила компания «Астрал» (входит в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Астрал».

МКП Калининград-Гостранс подключилась к опытно-промышленной эксплуатации электронных перевозочных документов (ЭПД) на общественном транспорте. Для работы применяется Государственная информационная система ЭПД (ГИС ЭПД).

«Электронные перевозочные документы позволяют автоматизировать процесс перевозок и значительно сократить временные потери связанные с оформлением документов при выполнении транспортной работы. Сейчас эта технология активно внедряется с применением программных продуктов фирмы «1С» в передовых предприятиях субъектов России. Каждое предприятие имеет свои особенности и опытно-промышленная эксплуатация позволяет обеспечить планомерное внедрение технологии с понятным эффектом. ГК «Астрал» лишь предоставляет все необходимые программные интерфейсы взаимодействия», — сказал руководитель направления ЭПД Группы компаний «Астрал» Антон Шевченко.

«Мы информируем регионы о преимуществах ГИС ЭПД, о тех плюсах, которые получат компании, в числе первых переходящих на ее использование. Результатом этой работы стали первые пилотные проекты, которые, я уверена, станут примером для других регионов», — отметила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Путевой лист — это один из основных транспортных документов, без которого не могут выйти в рейс водители общественного и грузового транспорта, а также такси. Он подтверждает безопасность нахождения транспортного средства на дорогах общего пользования, и необходим при проведении учетных операций на транспорте.

Компании Калининградской области совместно с оператором информационной системы ЭПД проводят пилотные проекты, по итогу которых будет сформирована дорожная карта для полномасштабного перевода предприятия на использование электронных путевых листов.

С 1 марта 2023 г. электронные перевозочные документы утверждены законодательно. В ГИС ЭПД, кроме уже имеющихся форм, были добавлены специальные xml-формы путевого листа.

Передаче в ГИС ЭПД подлежит информация: о собственнике транспортного средства, водителе, транспортном средстве, медконтроле и техконтроле, как перед выездом, так и по возвращении из рейса. Данная информация передается оператору для формирования электронного путевого листа.

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ГК «Астрал» — ИТ-компания. Имеет 30 летний опыт в разработке и внедрении ПО для различных форм бизнеса. Более 1,5 млн клиентов в сфере B2B, более 8500 партнеров в каждом регионе страны. Аккредитованный Минтрансом оператор ГИС ЭПД.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» учреждена в 2019 г. при поддержке Министерства транспорта России и ряда российских транспортно-логистических компаний. АЦТЛ является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса России.