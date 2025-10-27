Разделы

IBS завершила проект по сопровождению и доработке CRM-системы для группы компаний «Солар»

Специалисты IBS на протяжении года осуществляли сопровождение и развитие CRM-системы, используемой ГК «Солар». За это время было решено свыше 70 задач по доработке и интеграции ИС, а также проведены работы по анализу данных и консультации пользователей. Об этом CNews сообщил представитель IBS.

«Солар» — это архитектор комплексной кибербезопасности, который обеспечивает надежную защиту критически важной инфраструктуры для более чем 1 тыс. клиентов, включая крупнейшие государственные и коммерческие организации. Портфель решений компании включает около 30 продуктов и сервисов ИБ. Наличие распределенных по всей стране подразделений центра противодействия кибератакам Solar JSOC позволяет оказывать поддержку клиентам в режиме 24/7.

Для автоматизации и управления бизнес-процессами, связанными с продажами, маркетингом и клиентским сервисом, «Солар» использует российскую CRM-систему. В ходе эксплуатации компании потребовались доработки, связанные со спецификой бизнеса, а также сопровождение и дальнейшее развитие информационной системы. Реализацией проекта занялись специалисты IBS.

Работы заняли один год — с сентября 2024 по сентябрь 2025 г. Первый релиз состоялся в начале ноября и включал выполнение накопившихся задач от пользователей системы и сбор пожеланий на доработку функциональности.

Уже на старте эксперты IBS предоставили группе компаний «Солар» рекомендации по подготовке стендов разработки, а затем настроили полный жизненный цикл доработки, начиная от разработки (DEV) на локальных и тестовых средах, затем тестирования в приближенном к боевой среде окружении (UAT) и выпуска в рабочую среду для конечных пользователей (PROD).

В задачи проектной команды входили доработка интеграционных механизмов для обмена данными между используемыми «Соларом» системами, анализ внутренней архитектуры, проведение регламентных операций над базами данных, тестирование и исправление данных, сопровождение релизов платформы и конфигураций.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

Кроме того, в пул работ были включены настройка интерфейсов, ролей и прав доступа пользователей CRM-системы, проведение анализа и предоставление инструкций по исправлению ошибок, мониторинг и предоставление рекомендаций по увеличению быстродействия, доработка существующей и разработка новой функциональности по заявкам, устранение выявленных ошибок в разработанных или доработанных интеграционных механизмах, а также консультирование администраторов ИС.

Антон Шевченко, директор департамента сопровождения заказных систем IBS: «В CRM-системе ГК “Солар” работают более 1,5 тыс. пользователей из маркетинга, отдела продаж и сервисных служб. По результатам проекта налажен процесс релизов, процесс выполнения доработок и поставки их на продуктивную среду, обеспечена эффективная работа с данными. Улучшен контроль за исполнением сроков — релизы проходят в вечернее и ночное время, когда пользователи не работают в системе».

«Мы можем отметить своевременное, быстрое и качественное решение проектных задач. Все пожелания пользователей по доработке информационной системы и расширению функциональности оперативно учитываются и реализуются», — сказала Софья Нефедова, руководитель группы по администрированию и развитию информационных систем ГК «Солар».

