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Linxdatacenter вдвое увеличил команду «облачных» инженеров

Сервис-провайдер Linxdatacenter, оказывающий услуги на базе двух собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, вдвое увеличил команду специалистов, обеспечивающих работоспособность и развитие облачной платформы LinxCloud.

Облако LinxCloud является одним из центральных сервисов в линейке провайдера, спрос на облачные сервисы стабильно растет. В первой половине 2022 г. компания Linxdatacenter увеличила вычислительные мощности (на 30%) и ресурсы СХД для облака (на 50%) в ответ на рост потребностей бизнеса.

«Наша облачная команда усилена, чтобы обеспечить надежность и отказоустойчивость имеющихся ресурсов в облаке, а также заниматься развитием новых направлений и решений. Перед нами стоит амбициозная задача по разработке собственной облачной платформы на базе open source», – сказал Дмитрий Щегольков, руководитель департамента интеграции Linxdatacenter. 

Бизнес-план Linxdatacenter на 2022-2023 гг. включал увеличение серверных мощностей и штата специалистов: эти меры уже реализованы. 

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В настоящее время команда Linxdatacenter сфокусирована на разработке облачных продуктов в области хранения и обработки данных, а также решений по усилению информационной безопасности.

По прогнозам аналитиков Linxdatacenter, за 2022 г. спрос на российские облачные сервисы со стороны локальных заказчиков увеличится на треть по сравнению с показателями предыдущего года. Основными задачами облачного направления компании являются обеспечение эксплуатации существующих сервисов с сохранением высокого уровня SLA и разработка новых сервисов, закрывающих актуальные бизнес-задачи клиентов.

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