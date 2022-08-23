Ресурсы облака Linxdatacenter увеличены в три раза

На фоне растущего спроса на облачные сервисы провайдер Linxdatacenter увеличил мощности вычислительной инфраструктуры. Это позволит клиентам облака LinxCloud подключать дополнительные ресурсы без ограничений.

Проект по модернизации облачной инфраструктуры Linxdatacenter реализован на фоне перестройки российского ИТ-рынка из-за ухода западных вендоров, увеличения сроков поставок оборудования, отключения систем платежей, сбоев в цепочках поставок.

Несмотря на объективные сложности, за три месяца команде инженеров компании удалось подобрать решения надежных поставщиков. Были увеличены процессорные мощности и ресурсы СХД. В результате по ядрам, памяти и ресурсам хранения облако LinxCloud выросло в три раза.

Расширение инфраструктуры было параллельно произведено на площадках дата-центров провайдера в Москве и Санкт-Петербурге. Это позволит клиентам быть уверенным во всей инфраструктуре облака и использовать ее для организации геораспределенной архитектуры своих ИТ-систем.

«Многие компании оказались в затруднительном положении, лишившись технической поддержки существующих решений. Также весьма непросто сейчас реализовать расширение вычислительных мощностей. Решение одной из насущных задач каждой осознанной компании – реализации отказоустойчивости своих ИТ-систем при помощи создания резервного дата-центра, который может простаивать большую часть времени – стало еще более дорогим удовольствием, чем когда-либо. В этом сценарии использование ресурсов облака может стать достойной альтернативой», – сказал Дмитрий Щегольков, руководитель департамента интеграции Linxdatacenter.

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По его словам, увеличение мощностей LinxCloud позволит увеличить нагрузку на облако и помочь большему количеству компаний.

Параллельно с развитием платформы Linxdatacenter продолжает расширять линейку облачных сервисов. В частности, в скором времени планируется запуск сервисов по обработке больших массивов данных и сетевой доставке контента (CDN).