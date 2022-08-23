Разделы

Облака
|

Ресурсы облака Linxdatacenter увеличены в три раза

На фоне растущего спроса на облачные сервисы провайдер Linxdatacenter увеличил мощности вычислительной инфраструктуры. Это позволит клиентам облака LinxCloud подключать дополнительные ресурсы без ограничений. 

Проект по модернизации облачной инфраструктуры Linxdatacenter реализован на фоне перестройки российского ИТ-рынка из-за ухода западных вендоров, увеличения сроков поставок оборудования, отключения систем платежей, сбоев в цепочках поставок. 

Несмотря на объективные сложности, за три месяца команде инженеров компании удалось подобрать решения надежных поставщиков. Были увеличены процессорные мощности и ресурсы СХД. В результате по ядрам, памяти и ресурсам хранения облако LinxCloud выросло в три раза.

Расширение инфраструктуры было параллельно произведено на площадках дата-центров провайдера в Москве и Санкт-Петербурге. Это позволит клиентам быть уверенным во всей инфраструктуре облака и использовать ее для организации геораспределенной архитектуры своих ИТ-систем.

«Многие компании оказались в затруднительном положении, лишившись технической поддержки существующих решений. Также весьма непросто сейчас реализовать расширение вычислительных мощностей. Решение одной из насущных задач каждой осознанной компании – реализации отказоустойчивости своих ИТ-систем при помощи создания резервного дата-центра, который может простаивать большую часть времени – стало еще более дорогим удовольствием, чем когда-либо. В этом сценарии использование ресурсов облака может стать достойной альтернативой», – сказал Дмитрий Щегольков, руководитель департамента интеграции Linxdatacenter.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться?
Защита данных

По его словам, увеличение мощностей LinxCloud позволит увеличить нагрузку на облако и помочь большему количеству компаний. 

Параллельно с развитием платформы Linxdatacenter продолжает расширять линейку облачных сервисов. В частности, в скором времени планируется запуск сервисов по обработке больших массивов данных и сетевой доставке контента (CDN).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Oracle массовые увольнения. На улице оказались сотни человек

Microsoft оставит пользователей облаков без нового «железа»

МТС дарит 300 тысяч рублей на запуск облачных ИТ-проектов

Из Microsoft уволился топ-менеджер, который «поднял» облако Azure, но доводил подчиненных до слез

GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft

Американская компания получила рекордную инвестицию в сфере ИБ и тут же начала массовые увольнения

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте
Показать еще