Linx Cloud в два раза расширил кластер высокопроизводительных серверов

Провайдер облачных решений Linx Cloud вдвое увеличил серверный кластер на высокочастотных процессорах. Теперь клиенты компании Linx Cloud могут развернуть виртуальную инфраструктуру на серверах в московском ЦОД, оснащенных процессорами с частотой до 4 ГГц. Ранее такая опция уже была реализована в облаке в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители Linx Cloud.

Компания Linx Cloud провела модернизацию облачной платформы и расширила предложение по аренде выделенных ресурсов в облаке по модели IaaS. В московском кластере облака Linx Cloud появились высокопроизводительные сервера, оснащенные процессорами с частотой 3,8-4 ГГц.

Высокопроизводительные процессоры требуются для оптимизации и ускорения работы в облаке приложений и сервисов, требующих максимально высокой производительности. Это могут быть большие базы данных, тяжелые ERP-решения, программные продукты на основе «1С,» масштабные веб-сайты и порталы, сервисы для разработчиков вроде Kubernetes, решения на основе технологий ИИ и ML и т. д.

«Наибольшая эффективность достигается благодаря возможности заказчика максимально точно настроить потребление облачных ресурсов под свои нужды. Например, в процессе перехода с SAP на «1С» заказчик может арендовать необходимый объем ресурсов в облаке, не переплачивая за дорогостоящее оборудование. При этом будет обеспечено необходимое быстродействие ERP-системы, развернутой в высокочастотном серверном кластере», – отметил Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linx Cloud.

По его словам, услуга по аренде высокочастотных серверных мощностей предоставляется на базе собственных ЦОД Linx Datacenter, с 2018 г. регулярно подтверждающих соответствие в части надежности и эффективности управления требованиям стандарта Management & Operations Stamp of Approval, разработанного Uptime Institute.

«В распоряжении наших клиентов – высокочастотные процессоры, отвечающие требованиям высоконагруженных приложений. В комплексе с инструментами кибербезопасности и другими сервисами на базе собственной облачной платформы, это востребованное рынком предложение», – сказал Евгений Макарьин.

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Linx — провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса под брендами Linx Datacenter и Linx Cloud. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. и входит в топ-10 российских провайдеров IaaS для Enterprise 2023 и топ-3 среди IaaS-провайдеров по привлекательности ценового предложения 2023 (по версии CNews). Облачная платформа Linx Cloud развернута на базе двух собственных ЦОД Linx Datacenter уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге.