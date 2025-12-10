Получите все материалы CNews по ключевому слову
Балашова Алена
СОБЫТИЯ
|10.12.2025
|ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 1
|15.10.2025
|Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
Балашова Алена и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 1
|РСХБ Интех - RSHB Intech 80 1
|1С 8986 1
|Газинформсервис - ГИС 410 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
|Федеральное казначейство России 1879 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.