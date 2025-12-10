Разделы

Балашова Алена


СОБЫТИЯ


10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Балашова Алена и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 80 1
8986 1
Газинформсервис - ГИС 410 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
Федеральное казначейство России 1879 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 1
Буков Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 2
