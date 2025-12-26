Разделы

Linx Cloud и ALPE Consulting представили сервис для работы с архивными данными SAP

Провайдер облачных решений для бизнеса Linx Cloud и компания ALPE Consulting, которая специализируется на автоматизации бизнеса и внедрении ERP систем, запускают новый сервис, позволяющий переносить архивные данные из SAP в защищенное облако. Решение разработано в ответ на запросы рынка, связанные с переходом компаний на отечественное ПО и необходимостью сохранения доступа к историческим данным SAP. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Сервис обеспечивает полный перенос и хранение основных и транзакционных финансовых данных SAP ECC за любой промежуток времени, что соответствует требованиям НК РФ и Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», регламентирующим обязательные сроки хранения документов по бухгалтерскому и налоговому учету. В облачную инфраструктуру Linx Cloud переносятся документы проводок, сведения о бизнес-партнерах, планы счетов и другие критически важные данные. Особенностью решения является реализация полных аналогов отчетов SAP ERP (FBL5N, FBL1N, FBL3N), дополненных, в частности, названиями компаний-клиентов и поставщиков с ИНН, детализацией по корреспондирующим, локальным и затратным счетам.

Пользователи получают доступ к архиву через веб-интерфейс с контролем доступа, схожий с привычным интерфейсом SAP, что минимизирует затраты на обучение сотрудников. Сервис также предоставляет функционал для сверки с контрагентами и подготовки ответов на требования налоговой инспекции, значительно упрощая процессы бухгалтерского и налогового учета.

«Мы рады предложить рынку решение, которое закрывает критически важный запрос бизнеса. Наш сервис не только обеспечивает соответствие требованиям регуляторов, но и позволяет компаниям продолжить работу с архивными данными SAP в удобном и безопасном формате. Это особенно актуально в условиях активного перехода на отечественные ERP-системы», — отметил Станислав Малышев, генеральный директор ALPE Consulting.

«Сотрудничество с ALPE Consulting позволяет нам предложить клиентам надежную и масштабируемую платформу для хранения данных ERP-систем и других бизнес-приложений. Облако Linx Cloud обеспечивает высокий уровень безопасности, предоставляет надежную инфраструктуру и соответствует всем требованиям российского законодательства. Мы видим большой потенциал облачного решения для хранения SAP-архивов и уверены, что оно востребовано рынком. Уже сейчас у нас есть запросы и проекты по этому направлению», — сказала Виктория Волкова, руководитель отдела по работе с партнерами Linx Cloud.

Сервис доступен для компаний любого масштаба, а сроки его внедрения составляют от двух месяцев. Данные хранятся в облаке Linx Cloud на территории России с возможностью географического распределения для дополнительной отказоустойчивости. Решение соответствует Федеральному стандарту бухгалтерского учета.

В дальнейшем сервис может быть интегрирован в более широкий спектр решений, связанных с миграцией с SAP на отечественные ERP-системы.

