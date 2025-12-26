Получите все материалы CNews по ключевому слову
Малышев Станислав
СОБЫТИЯ
|26.12.2025
|Linx Cloud и ALPE Consulting представили сервис для работы с архивными данными SAP 1
|10.01.2023
|Linxdatacenter и ALPE Consulting стали партнерами по цифровизации бизнеса 1
Малышев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9037 1
|ALPE consulting - АЛЬПЕ консалтинг 11 1
|Linx - Связь ВСД 158 1
|SAP SE 5441 1
|Европа 24653 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157438 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.