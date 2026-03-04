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Ланит Lansoft Goodt WFM-решение

СОБЫТИЯ

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04.03.2026 Вендоры Goodt и «Крит» создают единое отраслевое решение на базе WFM и ТОиР 1
11.12.2025 Расширение возможностей биржи смен и поиск подработок на карте – новый релиз платформы Goodt WFM 1
02.09.2025 «Почта России» заявила об 100% импортозамещении критически важной ИТ-инфраструктуры 1
09.06.2025 Lansoft и Yandex Cloud стали стратегическими партнерами в области машинного обучения 1
28.04.2025 Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации 1
15.04.2025 Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения 1
08.04.2025 «Сибагро» внедрит систему Goodt WFM 1
05.11.2024 «Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников 1
15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt 2
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников 2
16.11.2022 Продукты компании Goodt внесены в единый реестр российского ПО 1
16.06.2022 Goodt и Masterdata заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 5
Ланит - Lansoft - Лансофт 113 3
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 21 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5666 1
SAP SE 5604 1
Microsoft Corporation 25788 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1226 1
9609 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1788 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 954 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
NTT Data - Itelligence AG 49 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 811 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 1
Masterdata - Мастердата 31 1
KrIT - КРИТ 35 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 551 1
Русагро Группа Компаний 382 3
Почта России ПАО 2374 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 18 1
ГПБ - Газпромбанк 1274 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1317 1
МКБ - Московский кредитный банк 658 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1061 1
Северсталь ПАО - Severstal 633 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2434 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1924 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 1
Яндекс.Лавка 317 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Газпром бурение 62 1
Силовые машины 166 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13903 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1069 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54045 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4315 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25887 5
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5244 2
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Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 287 4
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 2
Почта России - ЕИАП - Единая информационно-аналитическая платформа 6 2
Ланит - Lansoft - Goodt Rostalent 7 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 363 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 14 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 95 1
Почта России - Паспорт ОПС 2 1
Verme - Моя смена - Биржа смен 32 1
KrIT - KrIT EAM 1 1
Linux OS 11556 1
Microsoft Office 4180 1
Microsoft Windows 16912 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 778 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 748 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 299 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3667 1
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Трошина Елена 39 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54794 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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