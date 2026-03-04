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Ланит Lansoft Goodt WFM-решение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 14
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Колганов Алексей 8 4
|Смирнова Мария 7 2
|Чудинов Дмитрий 105 2
|Сорокин Алексей 16 2
|Рябов Максим 14 2
|Корепин Вадим 5 1
|Круглов Виктор 44 1
|Граденко Михаил 57 1
|Трошина Елена 39 1
|Финашин Александр 4 1
|Атоян Антон 36 1
|Соболев Роман 48 1
|Дудник Игорь 1 1
|Шенкао Евгения 1 1
|Фарберов Александр 29 1
|Варжавин Иван 30 1
|Орловский Виктор 408 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шадаев Максут 1212 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Макаров Алексей 69 1
|Никитин Сергей 96 1
|Ульянов Николай 176 1
|Воеводин Александр 40 1
|Шойтов Александр 116 1
|Вертоградов Владимир 29 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 1
|Gartner - Гартнер 3659 1
|CNews Инновация года - награда 155 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465686, в очереди разбора - 724092.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465686, в очереди разбора - 724092.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.