Разделы

Облака
|

Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации

В портфеле облачных продуктов Linx Cloud появилась услуга по построению частной облачной инфраструктуры «под ключ» на базе отечественной платформы виртуализации SharxBase. Инфраструктура приватного облака будет доступна заказчикам по нескольким моделям тарификации: от единовременной оплаты до долгосрочной аренды.

Новый сервис запущен Linx Cloud совместно с компанией SharxDC. Флагманский продукт SharxBase – платформа виртуализации, реализованная на базе открытого гипервизора KVM. Это гиперконвергентное решение, основанное на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабрики в единое целое с управлением при помощи одной консоли.

Построение частного облака наиболее актуально для компаний с государственным участием, крупных промышленных предприятий, банков, страховых компаний, телеком-игроков и других бизнесов с повышенными требованиями к отказоустойчивости и безопасности.

Платформа виртуализации SharxBase была внесена в реестр отечественного ПО в 2018 г., имеет действующий сертификат ФСТЭК.

Решения SharxDC применяются в облачных проектах крупных российских компаний, а также организаций с государственным участием, включая Министерство транспорта и его подведомственные учреждения, «Транстелеком» и др.

Сотрудничество с Linx Cloud позволит российскому вендору расширить клиентскую базу, а облачный провайдер получит возможность проектировать и запускать частные облака на отечественном стеке решений «под ключ» в соответствии с актуальными запросами крупного бизнеса.

Услуга построения частного облака от Linx Cloud подразумевает, что заказчики получат защищенные виртуализированные вычислительные мощности на полностью изолированном от других пользователей оборудовании и панель самообслуживания с возможностью квотирования и мониторинга потребляемых ресурсов. Комплекс размещается в ЦОДе Linx с подключением всех необходимых каналов связи, включая возможность организовать выделенный канал с инфраструктурой заказчика. Возможно размещение облака и на площадке заказчика.

«Как облачный интегратор мы закрываем потребности заказчиков не только в платформе виртуализации, но и во всех смежных функциях. Мы реализуем все этапы создания частного облака – от проектирования до последующей аттестации контура, а также обеспечиваем его комплексную защиту и поддержку в ходе эксплуатации. В результате клиенты получают готовое, надежное и безопасное облако, соответствующее всем требованиям регуляторов», – отметил Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linx Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разгильдяйство инженера Microsoft помогло китайским хакерам взломать почту министра США

В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail

Вышло обновление отечественной облачной платформы для бизнеса

Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе

Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака

Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще