Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации

В портфеле облачных продуктов Linx Cloud появилась услуга по построению частной облачной инфраструктуры «под ключ» на базе отечественной платформы виртуализации SharxBase. Инфраструктура приватного облака будет доступна заказчикам по нескольким моделям тарификации: от единовременной оплаты до долгосрочной аренды.

Новый сервис запущен Linx Cloud совместно с компанией SharxDC. Флагманский продукт SharxBase – платформа виртуализации, реализованная на базе открытого гипервизора KVM. Это гиперконвергентное решение, основанное на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабрики в единое целое с управлением при помощи одной консоли.

Построение частного облака наиболее актуально для компаний с государственным участием, крупных промышленных предприятий, банков, страховых компаний, телеком-игроков и других бизнесов с повышенными требованиями к отказоустойчивости и безопасности.

Платформа виртуализации SharxBase была внесена в реестр отечественного ПО в 2018 г., имеет действующий сертификат ФСТЭК.

Решения SharxDC применяются в облачных проектах крупных российских компаний, а также организаций с государственным участием, включая Министерство транспорта и его подведомственные учреждения, «Транстелеком» и др.

Сотрудничество с Linx Cloud позволит российскому вендору расширить клиентскую базу, а облачный провайдер получит возможность проектировать и запускать частные облака на отечественном стеке решений «под ключ» в соответствии с актуальными запросами крупного бизнеса.

Услуга построения частного облака от Linx Cloud подразумевает, что заказчики получат защищенные виртуализированные вычислительные мощности на полностью изолированном от других пользователей оборудовании и панель самообслуживания с возможностью квотирования и мониторинга потребляемых ресурсов. Комплекс размещается в ЦОДе Linx с подключением всех необходимых каналов связи, включая возможность организовать выделенный канал с инфраструктурой заказчика. Возможно размещение облака и на площадке заказчика.

«Как облачный интегратор мы закрываем потребности заказчиков не только в платформе виртуализации, но и во всех смежных функциях. Мы реализуем все этапы создания частного облака – от проектирования до последующей аттестации контура, а также обеспечиваем его комплексную защиту и поддержку в ходе эксплуатации. В результате клиенты получают готовое, надежное и безопасное облако, соответствующее всем требованиям регуляторов», – отметил Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linx Cloud.