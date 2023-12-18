Linx Cloud в топе провайдеров резервного копирования в облаке по версии CNews

Linx Cloud занял 6 место в рейтинге провайдеров резервного копирования в облаке BaaS (Backup as a Service) 2023 от CNews. Облачный бэкап Linx Cloud BaaS получил высокие оценки экспертов за технологичность, надежность и уровень SLA, также аналитики отметили привлекательную цену услуги и продолжительный тестовый период.

В рамках исследования Market.CNews «Рейтинг провайдеров BaaS 2023» оценивалось предложение компаний по комплексной методике, включающей более пятнадцати критериев. Сравнивались параметры, которые представляют наибольшую ценность для заказчиков: функциональность сервиса, уровень надежности ЦОДа, в котором он размещен, стоимость и другие.

В рамках сервиса Linx Cloud BaaS компания предоставляет управляемую систему резервного копирования, с помощью которой клиент имеет возможность определять, конфигурировать, эксплуатировать и управлять заданиями бэкапирования через веб-портал.

В состав услуги входит выделение провайдером вычислительных ресурсов серверного оборудования для резервного копирования, хранилища для резервных копий и выделенных каналов связи для передачи резервных копий в дата-центр Linx. Услуга осуществляется на базе собственных ЦОДов провайдера уровня надежности Tier III.

По сумме критериев компания заняла шестую строку рейтинга. В сравнительной таблице аналитики CNews отметили преимущества сервиса Linx Cloud BaaS: низкие цены и тестовый период до трех месяцев.

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По результатам рейтингов, выпущенных CNews в декабре 2023 г., Linx Cloud также вошел в топ-10 провайдеров других облачных сервисов: Kubernetes и DBaaS (6 и 8 места соответственно).

«Linx Cloud усиливает облачное направление на базе собственных дата-центров. Среди востребованных нашими клиентами услуг есть и сервис резервного копирования в облаке. Многим компаниям сегодня требуется надежное хранение данных с возможностью быстрого восстановления, но при этом также оптимизация собственных вычислительных мощностей. Мы традиционно готовы предоставить им широкую функциональность, максимальную безопасность облачных сервисов и круглосуточную поддержку», – сказал руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud Олег Федоров.