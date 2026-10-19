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Linx Cloud занял четвертое место в рейтинге облачных сервисов для непрерывности бизнеса по версии CNews

Облачная платформа Linx Cloud заняла четвертое место в рейтинге «Облачные сервисы для непрерывности бизнеса 2026», опубликованном CNews Market.

Рейтинг посвящен провайдерам, которые предлагают решения для защиты ИТ-инфраструктуры и данных, а также поддержания работоспособности бизнеса при сбоях, авариях и других нештатных ситуациях.

В портфеле Linx Cloud представлены сервисы для обеспечения непрерывности и восстановления бизнеса, включая резервное копирование, удаленное хранение данных и восстановление ИТ-систем в облачной инфраструктуре. Решения помогают компаниям снизить риски простоев, обеспечить доступность критически важных приложений и данных и повысить устойчивость ИТ-ландшафта.

Высокое место в рейтинге Linx Cloud получила благодаря наличию геораспределенных площадок с услугой DRaaS, поддержке различных сценариев запуска аварийного переключения и обширному набору интегрированных в услугу решений для ИБ, включая межсетевой экран следующего поколения NGFW, ГОСТ-VPN, защиту веб-приложений и трафика WAF+AntiDDoS, многофакторную аутентификацию MFA и другие сервисы.

«Сегодня компаниям важно не только защищать данные, но и заранее готовиться к различным сценариям отказа инфраструктуры. Облачная модель позволяет в сжатые сроки выстроить надежный контур резервирования и восстановления и без необходимости самостоятельно создавать и поддерживать сложную инфраструктуру», – сказал Алексей Корулин, руководитель направления продуктов и архитектурных решений Linx Cloud.

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Попадание Linx Cloud в состав лидеров независимого рейтинга подтверждает высокий уровень нашего сервиса.

Linx Cloud продолжает развивать сервисы для корпоративных клиентов, которым необходимы надежная ИТ-инфраструктура, защита данных и предсказуемое восстановление критичных систем.

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