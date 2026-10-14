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Linx Cloud станет партнером конференции CNews в Санкт-Петербурге

Linx Cloud выступит партнером конференции CNews «Передовые технологии и кейсы России», которая состоится 15 октября 2026 г. в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет при участии представителей крупного и среднего бизнеса, а также известных игроков ИТ-рынка.

В деловой программе конференции примет участие Станислав Братчиков, менеджер по продуктовому развитию Linx Cloud. В 11:00 он выступит с докладом «Как облако помогает решать задачи бизнеса».

На примере реализованных компанией проектов Станислав расскажет о том, как облачная инфраструктура помогает компаниям повышать отказоустойчивость ИТ-систем, масштабировать ресурсы под изменяющуюся нагрузку и обеспечивать непрерывность работы критически важных сервисов. В фокусе выступления – практические сценарии использования облака, включая построение гибридной инфраструктуры, резервное копирование, аварийное восстановление, Kubernetes и размещение персональных данных в аттестованном контуре.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Linx Cloud предоставляет комплексные инфраструктурные решения для бизнеса: публичное, частное и гибридное облако, услуги центров обработки данных, объектное хранилище S3, резервное копирование и аварийное восстановление, облачные базы данных, Kubernetes как сервис, вычисления на GPU, сетевые сервисы и решения в области информационной безопасности.

Участники конференции также обсудят применение искусственного интеллекта в государственном управлении, защиту цифровых систем, развитие CRM, автоматизацию производственных процессов и другие направления цифровой трансформации.

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