Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse

Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. Об этом CNews сообщили представители Linx Cloud.

По экспертной оценке Linx Cloud и различным исследованиям применения Kubernetes в России, уже более половины крупных и средних российских компаний используют контейнеризацию для разработки приложений.

Использование Kubernetes на базе облачных платформ значительно упрощает разработку программного обеспечения, ускоряет запуск решений и помогает оптимизировать затраты, отмечают в Linx Cloud. Применение Kubernetes в облаке позволяет приступить к реализации новых проектов, масштабировать ресурсы по мере необходимости, снимает с компании задачи по обслуживанию инфраструктуры и самой контейнерной платформы, что особенно важно в условиях нехватки ИТ-кадров на рынке России.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) – российская контейнерная платформа для создания и управления идентичными Kubernetes-кластерами в любой ИТ-инфраструктуре. Решение входит в реестр российского ПО, имеет более 170 внедрений в инфраструктуре enterprise-компаний нефтегазовой отрасли, банковского сектора, ритейла, сферы финтех и др. DKP позволяет безопасно управлять жизненным циклом кластеров, обеспечивая SLA 99,99%. Платформа сокращает время подготовки среды разработки до 15 раз и автоматизирует до 80% ручных операций.

Deckhouse Kubernetes Platform теперь доступна по модели «как сервис» из облака Linx Cloud. Особенностью сервиса является расширенный функционал, делающий его, в отличие от Kubernetes в базовой конфигурации, полностью готовым к эксплуатации с момента подключения: метрики и дашборды для мониторинга, управление хостами, встроенные компоненты для аутентификации и авторизации, балансировка входящего трафика, решение для организации сети внутри кластера, преднастроенная безопасность на уровне платформы.

«ИТ-рынок в нашей стране ощущает острую нехватку специалистов, особенно в таких сферах как DevOps и DevSecOps. Для того, чтобы самостоятельно подготовить к работе "ванильный" Kubernetes, требуются месяцы работы, а для бизнеса – это затраты, которые не все компании готовы нести. В то же время, цифровизация проникает все глубже в разные сферы бизнеса, и потребности в готовой надежной платформе для разработки только растут. Облачный сервис, который мы будем предоставлять совместно с компанией "Флант", даст нашим клиентам возможность погрузиться в выпуск передовых цифровых решений и не заботиться о платформе и инфраструктуре», – отметил менеджер по продуктам Linx Cloud Станислав Братчиков.

«Мы подписали с Linx Cloud партнерское соглашение и развернули Deckhouse Kubernetes Platform в облаке компании, потому что видим растущую потребность и запрос участников рынка в данном сервисе. Мы ориентируемся на клиентов в сегменте Enterprise, ведь именно им необходима платформа для контейнеризации продвинутого уровня. Вместе со специалистами Linx Cloud мы не только обеспечим доступ клиентов к Kubernetes as a Service, но и будем осуществлять полноценную поддержку сервиса на всех этапах его тестирования и использования. Deckhouse Kubernetes Platform отвечает всем требованиям, соответствовать которым должны платформы контейнеризации для работы высоконагруженных приложений, а облачная инфраструктура Linx Cloud имеет высокий уровень отказоустойчивости», – отметил директор по развитию бизнеса и отношений с клиентами Deckhouse Вячеслав Александров.