Linx Cloud запустил сервис облачного объектного хранилища S3

Провайдер облачных решений Linx Cloud объявил о запуске объектного хранилища S3 на базе собственных дата-центров, с возможностью доступа как по сети Интернет, так и по выделенному каналу «точка-точка». Решение расширило портфель облачных сервисов компании. Об этом CNews сообщили представители Linx Cloud.

Объектное хранилище компании Linx Cloud предназначено для хранения неструктурированных данных. Сервис находит применение во всех отраслях экономики, где компании аккумулируют большие объемы данных: финансовые, производственные, ритейл компании, ИТ и медиа, а также другие. К наиболее распространенным способам применения сервиса можно отнести хранение медиафайлов, резервных копий, раздачу статического контента, обмен файлов между разными сервисами и приложениями.

Услуга предоставляется по модели pay-as-you-go (оплата по фактическому потреблению), когда оплачиваются только занятый объем хранилища и исходящий трафик, что позволяет оптимизировать затраты клиентов. Также есть опция тарификации без дополнительных затрат на исходящий трафик. Такой тариф предусмотрен для клиентов, которые не могут заранее спрогнозировать профиль использования сервиса.

Инфраструктура объектного хранилища размещена в собственном ЦОДе Linx Datacenter уровня Tier III, построена и администрируется командой провайдера. Это позволяет Linx целиком отвечать за работоспособность и развитие сервиса и гарантировать высокий уровень доступности с SLA – 99,99%.

Одной из отличительных характеристик услуги является возможность организации доступа к объектному хранилищу по каналу «точка-точка», например, от офиса или ЦОДа клиента, что позволяет снизить зависимость от публичных сетей и гарантировать надежность и безопасность.

В рамках сервиса доступна опция хранения объектов без возможности изменения (object lock или WORM), которая широко используется как одна из мер защиты от вирусов-шифровальщиков, а также актуальна во время внешних аудитов как гарантия того, что данные остаются неизменяемыми до конца аудита.

«На фоне стабильного роста объема данных нашим клиентам требуется экономичное и легко масштабируемое решение для их хранения. При этом мы часто видим требование по организации интернет-независимого канала для доступа к сервису, и поэтому реализовали такое решение. В наших планах по развитию сервиса: добавление дополнительных профилей хранилища, масштабирование, интеграция с другими сервисами Linx Cloud, такими как Kubernetes as a service и DBaaS», — отметил руководитель направления по развитию продуктов Linx Cloud Евгений Макарьин.