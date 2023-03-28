iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года

Консалтинговое агентство iKS-Consulting в партнерстве с российским дистрибьютором услуг colocation 3data анонсируют результаты очередного ежеквартального ценового исследования и новое значение индекса цен на услугу colocation в агломерациях «Москва» и «Санкт-Петербург». Об этом CNews сообщили представители 3data.

Как показало исследование, проведенное в феврале 2023 г., средняя цена на услугу colocation – аренда места под размещение ИТ-оборудования в ЦОДах -- в агломерациях «Москва» (включает Москву и ближайшее Подмосковье) и «Санкт-Петербург» (включает г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область) с размещением в марте 2023 г. составила 105,3 и 85 тыс. руб. соответственно.

Таким образом, в феврале 2023 г. индекс цен на услугу colocation – 3DCI (3data Colocation Index), -- полученные при сравнении с ценами в четвертом квартале (декабрь 2023 г.), в Московском регионе составил 100,5%, в Санкт-Петербурге – 114%. В целом по агломерациям «Москва» и «Санкт-Петербург» индекс 3DCI составил 100%.

В Москве цена на услугу colocation, хоть и демонстрировала колебания в течение всего 2022 г., но по сравнению с I кварталом 2022 г, выросла незначительно (индекс 103%).

В Санкт-Петербурге тенденция на рост тарифов сохраняется, в первую очередь за счет того, что все площадки уже практически заполнены. Индекс 3DCI по агломерации Санкт-Петербург составил 125% в I квартале 2023 г. относительно I квартала 2022 г.

Индекс 3data Colocation Index (3DCI) показывает ежеквартальное движение цен на базовую услугу colocation, косвенно отражая уровень покупательского спроса и баланс спроса и предложения на физическую инфраструктуру коммерческих дата-центров.

Под базовой услугой colocation понимается предоставление места в дата-центре для размещения стандартной серверной стойки с подведенным электропитанием в объеме до 5 кВт и предоставление в пользование стандартной стойки 42U и двух однофазных вертикальных блоков PDU.

Базовым периодом для расчета индекса 3DCI является начало II квартала 2022 г., когда были зарегистрированы цены операторов коммерческих дата-центров на базовую услугу colocation.

Индекс 3DCI ориентирован на широкий круг бизнес-пользователей и призван повысить уровень прозрачности отрасли.

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Данный показатель является результатом ежеквартальных ценовых замеров, проводимых iKS-Consulting совместно с 3data.

При расчете 3DCI используется общепринятая статистическая методология расчета индекса цен. Стоимость единицы услуги для целей ИЦП – это взвешенное по количествам среднее разных цен, по которым продается услуга.

iKS-Consulting и 3data будут продолжать публиковать индекс 3DCI ежеквартально в конце каждого квартала.

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iKS-Consulting – аналитическое и консалтинговое агентство, специализирующееся на исследованиях и анализе различных сегментов телекоммуникационного и ИТ-рынка.

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