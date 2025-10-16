Разделы

3data Colocation Index 3DCI


СОБЫТИЯ


16.10.2025 В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь 1
28.03.2023 iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года 2
28.04.2022 В Москве острый дефицит мест в дата-центрах. Число свободных стоек на 5-летнем минимуме 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

3data Colocation Index и организации, системы, технологии, персоны:

3data - 3дата 93 2
Siemens AG - Siemens Group 2624 1
STULZ 26 1
DataPro - ДатаПро 94 1
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 10 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Schneider Electric 588 1
Selectel - Селектел 434 1
IXcellerate - Икселерейт 131 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 230 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 34 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 510 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11816 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1160 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 67 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 123 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31575 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16882 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16905 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6166 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 760 1
Еременко Алексей 8 1
Кулаков Павел 29 1
Дорофеев Игорь 23 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45264 2
Россия - РФ - Российская федерация 154640 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7996 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2609 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 1
Азия - Азиатский регион 5707 1
Германия - Федеративная Республика 12897 1
Франция - Французская Республика 7960 1
Украина 7757 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 792 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3629 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3747 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 654 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393436, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

