В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь

В обеих российских столицах наметился критический дефицит свободных мест в дата-центрах. Цены при этом стремительно растут – аренда места в стойке уже стоит более 150 тыс. руб., что почти в полтора раза дороже, чем в Санкт-Петербурге.

Как на пляже в Сочи

В столичных дата-центрах образовался дефицит инфраструктуры, сообщили CNews представители компании 3data, отечественного дистрибьютора услуг colocation. «Объем свободного предложения сократился до критического», – подчеркнули они. Исследование проведено совместно с консалтинговым агентством iKS-Consulting.

Colocation – это услуга размещения сервера или другого клиентского оборудования в дата-центре.

Согласно оценке консалтингового агентства iKS-Consulting, суммарная свободная емкость коммерческих ЦОДов в Москве и Московской области в настоящее время не превышает 500–600 стойко-мест. И все это на фоне того, что показатель их заполненности сохраняется на рекордно высоком уровне – почти 99%.

rawpixel.com / Freepik ЦОДов в крупнейших российских регионов явно не хватает на всех желающих

Аналогичная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге – в этом городе тоже стала очевидной нехватка свободных мест в дата-центрах. Точное количество свободных стойко-мест в этом регионе авторы исследования не раскрывают. Они отметили лишь что объем свободного предложения стойко-мест в этом регионе «сохраняется на минимальном уровне».

Дата-центру заплатите чеканной монетой

Наряду с дефицитом стойко-мест выросли и цены на услугу colocation. По подсчетам 3data и iKS-Consulting, в III квартале 2025 г. (1 июля – 30 сентября) расценки в Москве взлетели на 106,3% относительно II квартала 2025 г. (1 апреля – 30 июня). Рост цен в Санкт-Петербурге за аналогичный период составил 103,8%.

В данном случае исследователи подразумевают динамику собственного индекса 3DCI или 3data Colocation Index (3DCI). Он демонстрирует ежеквартальное движение цен на базовую услугу colocation и отражает уровень покупательского спроса и баланс спроса и предложения на физическую инфраструктуру коммерческих ЦОДов.

Базовая услуга colocation – это аренда места в ЦОДе под классическую серверную стойку, обеспечение ее электроэнергией до 5 кВт, а также предоставление в пользование клиенту стандартной стойки 42U и двух однофазных вертикальных блоков PDU.

По данным 3data, стоимость базовой услуги colocation в Москве и Московской области в III квартале 2025 г. составила в среднем 156,8 тыс. руб. Это намного больше, нежели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, даже с учетом роста цен и того факта, что в этом регионе тоже есть дефицит места в ЦОДах.

В Северной столице услуга colocation обходится почти в полтора раза дешевле. Клиентам дата-центров потребуется заплатить в среднем 108,2 тыс. руб.

При этом итоговые расценки могут оказаться как выше приведенных 3data, так и ниже. Указанные цены не включают в себя НДС, который с 2026 г. вырастет с 20% до 22%. Также они не учитывают потенциальные скидки, которые может предлагать владелец того или иного дата-центра.

Крупному бизнесу пора в регионы

Сложившаяся в Москве и Московской области ситуация с дефицитом свободного места в дата-центрах такова, что крупным клиентам уже невозможно заказать услугу colocation в том объеме, который ему требуется. Ему придется искать место под свое оборудование в других российских регионах.

В то же время у розничных клиентов с менее внушительными запросами еще есть шанс разместиться именно в столичном ЦОДе. Но только в том случае, если они согласны платить за colocation больше, чем, к примеру, в Санкт-Петербурге.

3data отдельно подчеркивает, что проблема с местом столичных дата-центрах фиксируется даже при том факте, что сейчас уровень деловой активности в России, как и в летние месяцы, остается низким. «Особенно это заметно в сегментах крупного и среднего бизнеса», – сказали CNews представители 3data.

Давняя проблема

Нельзя сказать, что нехватка стойко-мест – это новая беда, по крайней мере, для Москвы. Еще в мае 2025 г. CNews писал об аналогичной ситуации.

Тогда от наплыва клиентов столичные цены не уберегли даже высокие расценки на свои услуги. Всего за год они подскочили а 31,4% всего за год.

Разумеется, новые дата-центры строятся, притом как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Вот только от стремительного роста темпы их возведения надежно удерживает высокая ключевая ставка Центробанка, которая с 28 октября 2024 г. по 8 июня 2025 г. была на исторически рекордном уровне – 21%. Затем ее снизили сначала до 20%, затем до 18%, а с 15 сентября 2025 г. она составляет 17%. Чем выше этот показатель, тем выше ставки по кредитам для бизнеса и потребителей.