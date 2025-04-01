МТС открыла предзаказ на Honor Magic 7 с ИИ-технологиями съемки

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа флагманского смартфона Honor Magic 7, который продлится до 7 апреля 2025 г. Honor Magic 7 оснащен тройной камерой с поддержкой ИИ и суперзумом до 50х. Приобрести смартфон уже можно онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Honor Magic 7 представлен в конфигурации 12+256ГБ. Стоимость новинки в МТС составляет 109 990 руб. Honor Magic 7 доступен для предзаказа в трех цветах: «лунном сером», «ледяном белом» и «графитовом черном». В период с 1 апреля по 7 апреля 2025 г. все покупатели получат скидку 20 тыс. руб. и планшет Honor Pad X8а LTE (4+128 ГБ) в подарок.

«Китайские бренды занимают 80% рынка смартфонов в штуках и 47% в деньгах, что подтверждает устойчивый интерес потребителей. В последние годы производители все чаще предлагают устройства с передовыми камерами, мощными процессорами и ИИ-решениями, что значительно улучшает пользовательский опыт и позволяет удовлетворять растущие потребности современного человека», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Смартфон оснащен новым поколением тройной основной камеры AI Honor Falcon с сенсорами 50 МП. Honor Magic 7 оснащен плоским экраном LTPO AMOLED с устойчивым к ударам и царапинам стеклом NanoCtystal Shield. Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма, частота обновления 1–120 Гц, пиковая яркость достигает 5000 нит, а полноэкранная — 1600 нит. Экран также оснащен технологиями и функциями защитами зрения. Серия Honor Magic 7 получила технологию круговой поляризации, которая имитирует мягкое естественное освещение и обеспечивает более комфортное взаимодействие по сравнению с традиционной линейной поляризацией.

Стереодинамики с увеличенной акустической камерой и поддержкой пространственного аудио. Систему 2D-распознавания лиц дополняет новый ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев с эргономичным расположением.

Honor Magic 7 получил процессор Snapdragon 8 Elite, конфигурацию памяти 12+256 ГБ, а также поддержку технологии Honor RAM Turbo для расширения памяти еще на 12 ГБ. На флагманах серии реализована поддержка графического движка Vulkan на всех уровнях, начиная от графического процессора и модуля аппаратного ускорения до прикладного уровня приложений.

Кремний-углеродная батарея третьего поколения емкостью 5650 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а также устойчивость к жаре и морозам за счет более эффективного управления питанием даже при низком уровне заряда. Honor Magic 7 поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную до 80 Вт.