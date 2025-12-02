Россияне готовятся путешествовать на Новый год

Россияне планируют провести новогодние праздники в путешествиях: по данным сервиса онлайн-бронирований отелей и апартаментов «Островок», число бронирований в российских и зарубежных отелях уже опережает прошлогодние значения на десятки процентов. Рост туристической активности эксперты связывают с большой продолжительностью праздников и выгодным курсом рубля. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

К началу декабря число бронирований в отелях по России выросло на 10% относительно прошлого года, сообщает «Островок». В топ-10 самых популярных направлений России для встречи Нового года входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Эсто-Садок, Екатеринбург.

Самую высокую динамику среди российских направлений показал Краснодар – туристы совершили на 70% больше бронирований в объектах размещения города, чем год назад. Эксперты связывают это с открытием аэропорта, благодаря которому значительно облегчился доступ туристов из Москвы и других регионов как в город, так и в прибрежные курорты. Среди курортных направлений также увеличилось число бронирований в Севастополе (+36%) и Ялте (+29%).

Сохраняется высокий интерес к городам Золотого кольца и другим культурно-историческим направлениям. Ярославль и Тверь продемонстрировали рост спроса более чем в полтора раза, Кострома – на 45%, Владимир – на 30%, Псков и Смоленск – на 25%, Великий Новгород – на 22%.

Среди крупных городов также отмечается позитивная динамика в Москве (+8%), Казани (+7%), Екатеринбурге (+6%), Санкт-Петербурге (+5%).

Регионы для активного отдыха также пользуются популярностью в новогодние праздники: по данным «Островка», туристы активнее выбирают Хабаровск (+66%) и Владивосток (+36%). Также у туристов востребованы северные и горнолыжные маршруты: Кировск (+44%), Мурманск (+20%) и Архангельск (+21%).

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах России на период праздников составляет 7,7 тыс. руб. – на 8% выше, чем в прошлом году (7,1 тыс. руб.).

По данным «Островка», в структуре новогодних бронирований растет доля международных направлений – так каждое пятое бронирование на праздники приходится на заграницу (21%). Россияне также совершили на треть больше бронирований в отелях за границей, чем в прошлом году.

«По нашим данным, около 30% бронирований туристы совершают менее чем за неделю до заезда. Это значит, что пик бронирований на новогодние праздники еще впереди, и спрос может быть еще выше. В этом году россиян ждут 12 выходных дней, и если добавить к ним отпуск в конце декабря, можно организовать полноценный двухнедельный отдых. Такая продолжительность позволяет выбирать более далекие и насыщенные маршруты. При этом сейчас особенно удачное время для зарубежных путешествий: благодаря выгодному курсу рубля они стали заметно доступнее», – сказала Ирина Козлова, управляющий директор «Островка».

Для поездок на Новый год туристы выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением. Направления Азии демонстрируют самый высокий рост спроса: популярность Китая и Вьетнама выросла в 2,5 раза, Таиланда – на 24%, Японии – на 5%. За азиатской группой идут направления Ближнего Востока: спрос на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах увеличился на 82%, в Турции — на 60%.

В десятку стран-лидеров по числу бронирований на праздники входят Белоруссия, Таиланд, Узбекистан, Турция, ОАЭ, Грузия, Абхазия, Казахстан, Армения, Италия.