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Red Security: Казань попала в топ-3 поволжских городов по количеству DDoS-атак

Red Security, входящая в группу МТС, представила итоги исследования киберугроз в Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2026 г. Округ занял второе место в рейтинге самых атакуемых регионов России, а Казань вошла в тройку городов-лидеров по количеству инцидентов в Поволжье.

По данным аналитиков Red Security, открытой экосистемы ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, в первом полугодии 2026 г. было отражено более 2,5 тыс. DDoS-атак на организации Приволжского федерального округа, то есть около 16% от общего числа подобных инцидентов, зафиксированных в регионах России. По этому показателю ПФО, как и годом ранее, занимает второе место среди федеральных округов.

Наибольшее количество атак, помимо Казани, специалисты Red Security зафиксировали в Самаре, Ижевске и Нижнем Новгороде. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей организации из сфер информационных технологий, финансового сектора, а также промышленные предприятия. Такая структура атак отражает стремление хакеров нарушить работу наиболее востребованных цифровых сервисов и компаний, обеспечивающих устойчивость региональной экономики.

Пиковая активность злоумышленников пришлась на май. По мнению аналитиков Red Security Anti-DDoS, это может указывать на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить DDoS-атаки к важным государственным праздникам России, таким как День Победы.

Самая продолжительная DDoS-атака в регионе длилась более суток, а максимальная мощность атаки достигла 133 Гбит/с. Таким образом, по сравнению с прошлым годом максимальная мощность атак, направленных на организации Поволжья, снизилась, но при этом увеличилась их продолжительность.

«Регионы ПФО остаются одними из наиболее привлекательных целей для злоумышленников благодаря высокой концентрации промышленных предприятий, банков и крупных ИТ-компаний. При этом методы и подходы киберпреступников постоянно меняются. Для минимизации потерь мы рекомендуем внедрить комплексные меры защиты – оценку рисков, регулярное информирование персонала, выявление уязвимостей инфраструктуры, технологическую защиту. Исходя из ресурсов и масштаба организаций, выполнить эти задачи можно своими силами или с привлечением внешних экспертов», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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