Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горшилин Михаил
УПОМИНАНИЯ
Горшилин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 4
|VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 389 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4273 1
|Yandex - Яндекс 7939 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151412 4
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1358 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44646 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374679, в очереди разбора - 747844.
Создано именных указателей - 179367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.