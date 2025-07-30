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Горшилин Михаил


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 RED Security: с начала 2025 г. количество политически мотивированных DDoS-атак на Россию кратно выросло 1
09.12.2024 Михаил Горшилин, RED Security: Синергия ГОСТ VPN c другими MSS-сервисами закрывает основные потребности компаний в киберзащите 1
13.02.2024 «МТС Red» представила рынку новый сервис защиты веб-приложений 1
31.01.2024 МТС RED отразил свыше 3,8 тыс. DDoS-атак во втором полугодии 2023 г. 1
05.10.2023 «МТС Red» вывела на рынок обновленный сервис защиты от DDoS-атак 1
16.08.2023 Сервис «ГОСТ VPN» компании «МТС Red» подтвердил свою безопасность для использования в ГИС 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Горшилин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 389 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4273 1
Yandex - Яндекс 7939 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4565 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 213 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3316 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29830 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16610 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16461 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69656 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13195 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10740 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 545 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3861 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54275 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8251 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22170 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4452 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13073 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 674 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6437 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2948 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12540 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 227 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 885 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1802 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21372 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2127 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 214 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2198 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11711 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6042 1
Hacktivism - Хактивизм 235 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7184 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10910 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3048 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1273 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4223 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12565 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5496 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 661 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 216 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 329 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1997 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2392 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 155 4
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 51 3
МТС RED Security Anti-DDoS 8 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 541 1
МТС RED Security ГОСТ VPN 1 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 74 1
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED ASOC - MTC RED Application Security Orchestration & Correlation 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151412 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1358 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44646 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53363 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9468 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49851 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30722 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1008 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5242 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1297 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2692 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25126 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6925 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1470 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5655 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10329 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2850 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2539 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6592 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374679, в очереди разбора - 747844.
Создано именных указателей - 179367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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