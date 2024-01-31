МТС RED отразил свыше 3,8 тыс. DDoS-атак во втором полугодии 2023 г.

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 3,8 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков во втором полугодии 2023 г. Это на 80% больше, чем в первом полугодии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании направлены на то, чтобы сделать сайт или инфраструктуру компании недоступными для пользователей. Это может привести к финансовым потерям от простоя бизнеса и долгосрочному оттоку клиентов, а также к ущербу репутации компании.

«С начала 2022 г. DDoS-атаки стали базовым инструментов хактивистов в их попытках вредоносных кибервоздействий на российские организации. Тренд к росту числа DDoS-атак во втором полугодии относительно первого повторяет общую динамику киберугроз в 2023 г.: начиная с августа или сентября злоумышленники наращивают активность, и к концу года ежемесячный объем кибератак достигает пика», — сказал руководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED Михаил Горшилин.

Самой распространенной мишенью для DDoS-атак во втором полугодии 2023 г. стали компании промышленной отрасли — на них пришлось 23% всех отраженных атак. На втором месте оказались банки (22% атак), на третьем — ИТ-компании (21% атак). Реже всего (лишь в 2% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы образовательных организаций.

Две наиболее мощных DDoS-атаки, отраженных специалистами МТС RED во втором полугодии 2023 г., достигали скорости свыше 100 Гбит в секунду. Самая длительная из предотвращенных атак зафиксирована в августе, она продолжалась около 25 часов и велась на организацию финансовой сферы.

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Самым популярным видом DDoS-атак во втором полугодии 2023 г. стала атака по протоколу UDP типа Amplification — на нее пришлось 65% всех инцидентов. Аналитики МТС RED отмечают, что это связано с упрощенной реализацией таких атак, поскольку существует готовое программное обеспечение для их создания. Кроме того, механизм атаки позволяет осуществлять ее более скрытно.

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МТС RED — это экосистема технологий, сервисов и услуг кибербезопасности, которая решает полный спектр задач заказчиков в части снижения киберрисков. Продуктовый портфель MTС RED включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, услуги анализа защищенности ИТ-инфраструктуры и разрабатываемых приложений, оценки практической ИБ, сервисы шифрования каналов связи (ГОСТ VPN), защиты от DDoS-атак и Security Awareness, платформу управления безопасной разработкой МТС RED ASOC.