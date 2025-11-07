Разделы

Безопасность
|

RED Security: в III квартале 2025 г. количество DDoS-атак на банки выросло втрое

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, провела исследование DDoS-атак на российские организации за III квартал 2025 г.. Впервые с начала 2025 г. аналитики зафиксировали кратный рост объема DDoS-атак на банки, который вывел эту отрасль в тройку наиболее атакуемых. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

С июля по сентябрь 2025 г. сервис RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 г. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с III кварталом 2024 г.

Традиционно самыми атакуемыми отраслями остались телекоммуникации и ИТ-сфера, на которые пришлось более 70% от общего числа инцидентов. Однако впервые с начала года на третье место в этом списке вышли банки, опередив промышленный сектор и цифровые сервисы сферы развлечений. С июля по сентябрь 2025 г. финансовый сектор отразил в три раза больше DDoS-атак, чем за III квартал 2024 г.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Особое внимание привлекают масштабы атак на банки: самая интенсивная DDoS-атака на банк в пике достигала 967 Мбит/с, что в случае отсутствия защиты могло бы полностью парализовать работу организации. Самая продолжительная атака в этой отрасли велась на протяжении 64 часов подряд. Географически самыми часто атакуемыми оказались банки Москвы и Московской области – на них пришлось более 80% всех инцидентов. За ними следуют кредитные организации Северо-Западного федерального округа и Поволжья.

«Рост DDoS-угроз на финансовый сектор – это тревожный сигнал для всей отрасли. Количество атак на банки в третьем квартале выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Мы видим, что злоумышленники все чаще используют DDoS не только как инструмент для причинения прямого финансового ущерба, но и для отвлечения внимания специалистов по информационной безопасности в ходе более сложных атак, направленных на взлом инфраструктуры», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Обзор: Российские платформы для интернета вещей 2025

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Российские госкомпании нарастили закупки в сфере кибербезопасности

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/