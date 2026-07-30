Red Security: Поволжье на втором месте среди регионов России по количеству DDoS-атак

Red Security, входящая в группу МТС, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, представила аналитику киберугроз в Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2026 г. ПФО занял второе место в рейтинге самых атакуемых регионов России, а Нижний Новгород вошел в четверку городов-лидеров по количеству инцидентов в Поволжье.

В первом полугодии 2026 г. было отражено более 2,5 тыс. DDoS-атак на организации Приволжского федерального округа, то есть около 16% от общего числа подобных инцидентов, зафиксированных в регионах России. По этому показателю ПФО, как и годом ранее, занимает второе место среди федеральных округов.

Наибольшее количество атак специалисты Red Security зафиксировали в Самаре, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей организации из сфер информационных технологий, финансового сектора, а также промышленные предприятия. Такая структура атак отражает стремление хакеров нарушить работу наиболее востребованных цифровых сервисов и компаний, обеспечивающих устойчивость региональной экономики.

Пиковая активность злоумышленников пришлась на май. По мнению аналитиков Red Security Anti-DDoS, это может указывать на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить DDoS-атаки к важным государственным праздникам России, таким как День Победы.

Самая продолжительная DDoS-атака в регионе длилась более суток, а максимальная мощность атаки достигла 133 Гбит/с. Таким образом, по сравнению с прошлым годом максимальная мощность атак, направленных на организации Поволжья, снизилась, но при этом увеличилась их продолжительность.

«В Нижегородской области сосредоточены крупные промышленные производства, финансовые организации и IT-разработчики. Понимая это, злоумышленники осознают: остановка местных предприятий принесет им максимальный экономический ущерб и общественный резонанс. Для регионального бизнеса кибербезопасность перестала быть дополнительной услугой — сегодня это базовое условие работы и сохранения доли рынка. МТС предоставляет предприятиям региона комплексную защиту: от фильтрации трафика на сетевом уровне до консультаций наших специалистов по информационной безопасности. Мы берем отражение угроз на себя, чтобы компании могли сосредоточиться на профильной деятельности. Компаниям важно заблаговременно создавать многоуровневую систему защиты и систематически тестировать ее устойчивость к актуальным типам DDoS-атак», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.