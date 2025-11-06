Разделы

Дальневосточные компании в сферах ИТ и транспорта чаще всего сталкивались с DDoS-атаками

МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Дальнего Востока за III квартал 2025 г. Ключевыми мишенями хакеров на Дальнем Востоке стали организации сфер ИТ и транспорта. Также большое количество атак направлено на строительные организации и госсектор. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С июля по сентябрь 2025 г. сервис RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 г. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с III кварталом 2024 г. На организации ДВФО за это же время было направлено 12% от общего объема инцидентов в регионах.

С наибольшим числом DDoS-атак столкнулись отрасли ИТ и транспорта Дальнего Востока. Совокупно на них пришлось более 20% от общего объема инцидентов. Кроме того, специалисты RED Security отметили рост атак на организации государственного сектора и сферы строительства.

В фокусе внимания хакеров, атаковавших Дальний Восток, были сайты организаций, расположенных во Владивостоке. На них пришлось 9 из 10 атак, зафиксированных в регионе. В III квартале 2025 г. самая мощная в Дальневосточном федеральном округе DDoS-атака в пике достигла 37 Гбит/с. В исследовании RED Security отмечается, что интенсивность атак за этот период снизилась в три раза по сравнению с 2025 г. Самая продолжительная атака длилась почти 30 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании, расположенной в Хабаровске.

