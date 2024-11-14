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RED Security: в октябре 2024 г. количество DDoS-атак на ТЭК выросло в три раза

Компания RED Security, открытая экосистема решений и экспертизы в сфере кибербезопасности, сообщила о резком росте DDoS-атак на веб-ресурсы организаций сферы ТЭК в октябре 2024 г. По сравнению со среднемесячным показателем за первые три квартала 2024 г. в октябре количество атак этого вида в сфере ТЭК выросло в три раза. Аналитики направления RED Security Anti-DDoS отмечают, что столь резкий скачок может быть вызван сезонным ростом значимости данной сферы для жизни страны в период наступления холодов. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

«С началом отопительного сезона востребованность ресурсов ТЭК возрастает в разы. Соответственно, растет и интерес злоумышленников к реализации атак на отраслевые интернет-ресурсы, эффект от прерывания работы которых будет наиболее заметен. Например, недоступность сайта энергосбытовой компании для потребителей в момент аварии на энергосетях может обернуться не только репутационным ущербом, но и в отдельных случаях – вопросами со стороны регулирующих органов к обеспечению надлежащего уровня защищенности ИТ-ресурсов субъекта КИИ», – сказал технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.

Другой немаловажный фактор, повышающий интерес злоумышленников к данной сфере, связан с интенсивной цифровизацией нефтегазовых и энергетических предприятий. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос на цифровые решения в топливно-энергетическом комплексе к 2030 г. вырастет в 13,5 раза по сравнению с 2020 г. Высокая цифровизация неминуемо влечет за собой рост объема уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций и повышение рисков информационной безопасности.

В целом, за истекшие 10 месяцев 2024 г. сфера ТЭК прочно вошла в пятерку наиболее подверженных DDoS-атакам отраслей.

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Наибольший объем DDoS-атак в сфере ТЭК в октябре 2024 г. пришелся на интернет-ресурсы столичных организаций. На втором месте – сайты компаний Сибирского федерального округа (Красноярск, Иркутск и др.). За ним следует Северо-Западный федеральный округ, где основной удар был направлен на веб-ресурсы организаций Санкт-Петербурга.

Самый распространенный тип DDoS-атак на веб-ресурсы энергетических компаний в октябре – TCP SYN Flooding (59,4% от общего объема всех инцидентов). Этот вид атак является одним из наиболее действенных способов нейтрализации атакуемого ресурса. Злоумышленник, посылая запросы, переполняет очередь на подключения на атакуемом сервере. В итоге оказывается занятой вся память таблицы соединений, что вызывает критическое падение производительности и отказ в работе сервера.

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