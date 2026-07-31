Дальний Восток сохраняет четвертое место среди регионов России по числу DDoS-атак

Компания RED Security, входящая в группу МТС, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, представила итоги исследования киберугроз в отношении Дальнего Востока. В первом полугодии 2026 г. организации Дальневосточного федерального округа подверглись почти двум тысячам DDoS-атак. Здесь было отражено около 10% всех подобных атак в российских регионах, благодаря чему ДВФО сохранил четвертое место среди федеральных округов по данному показателю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее активно злоумышленники атаковали организации во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Чаще всего целями DDoS-кампаний становились компании из сфер информационных технологий, телекоммуникаций и здравоохранения. ИТ и телеком – это классическая мишень хакеров из-за того, что потенциальная остановка в оказании этих сервисов может затронуть большое количество граждан. Также специалисты RED Security впервые в регионе зафиксировали повышенную хакерскую активность в отношении предприятий авиационной отрасли.

Чаще всего Дальний Восток атаковали в апреле и мае. На эти месяцы пришлось почти 40% от общего числа инцидентов за полугодие. По мнению аналитиков RED Security Anti-DDoS, это может указывать на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить DDoS-атаки к важным государственным праздникам России, таким как День Победы.

Одновременно с количеством атак выросла и их интенсивность. Средняя мощность DDoS-атак увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наиболее мощная атака в пике достигла 555 Гбит/с и была направлена на медицинскую организацию, а самая продолжительная длилась более 30 часов и велась в отношении оператора связи.

DDoS (Distributed Denial of Service – распределенная атака типа «отказ в обслуживании») – это атака, направленная на то, чтобы нарушить или вывести из строя работу информационных систем, сервисов и веб-сайтов компаний, сделав их недоступными для пользователей. Для бизнеса и госорганизаций успешная DDoS-атака может привести к остановке ключевых бизнес-процессов, в том числе оказания цифровых услуг или онлайн-продаж и, как следствие, убыткам от простоя, репутационным потерям и оттоку клиентов.

«Дальний Восток остается одним из наиболее активно развивающихся регионов страны: здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, расширяется цифровизация бизнеса и государственных сервисов, растет значение транспортно-логистических и телекоммуникационных узлов. Все это делает местные организации все более привлекательными целями для злоумышленников. При этом мы видим не только большое количество атак, но и рост их средней мощности. Это свидетельствует о том, что злоумышленники все чаще используют более производительные ботнеты и стремятся максимально быстро нарушить доступность цифровых сервисов. В таких условиях компаниям важно заранее обеспечить защиту критически важных ресурсов и регулярно проверять ее готовность к отражению масштабных атак», – отметил Михаил Горшилин, руководитель направления управляемыхсервисов кибербезопасности компании RED Security.