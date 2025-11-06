МТС: самая долгая DDoS-атака на Юге России длилась более 72 часов

МТС на основе данных аналитики Red Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Согласно данным, за период с июля по сентябрь сервис Red Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Южный федеральный округ вошел в число наиболее атакуемых регионов страны, на его долю пришлось 14% всех зафиксированных инцидентов.

Самая длительная DDoS-атака в России зафиксирована именно на Юге – она длилась более 72 часов и была направлена против предприятий агропромышленного сектора. В пике ее мощность достигала 246 Гбит/с. Под ударом оказались также организации пищевой промышленности, онлайн-торговли и медицинские учреждения округа. Аналитики отмечают, что злоумышленники все чаще выбирают компании этих сфер, так как сбои в их работе способны нанести значительный экономический ущерб и повлиять на социально значимые процессы.

Астраханская область вошла в число территорий, где отмечен рост попыток нарушить работу веб-ресурсов. По данным экспертов, в третьем квартале каждая пятая региональная DDoS-атака в стране была направлена на организации ЮФО, включая предприятия, расположенные в регионе.