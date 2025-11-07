Разделы

МТС: организации Поволжья чаще других федеральных округов подвергаются DDoS-атакам

МТС при помощи аналитиков Red Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала года, при этом почти 90% DDoS-атак пришлась на Самарскую и Саратовскую области, а также Башкортостан.

С июля по сентябрь Red Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак по всей России. На организации ПФО пришлось 17% от федеральных DDoS-атак, с начала года он удерживает первое место по количеству киберинцидентов в стране.

Ключевыми мишенями киберпреступников были сфера телекоммуникаций, интернет-торговли и нефтегазового сектора. Суммарно на них пришлось более 80% от общего объёма инцидентов. Специалисты Red Security, дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности, отметили рост атак на организации государственного сектора различных областей Поволжья, а также сферы строительства и транспорта.

Самая мощная DDoS-атака в округе в пике достигла 38 Гбит/с. Интенсивность атак за этот период снизилась в четыре раза по сравнению с началом года. Самая продолжительная атака длилась 6,5 часа и была направлена на ресурсы телеком-компании в Самаре.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

«С учетом высоких рисков финансовых убытков и репутационных потерь, а также постоянного «совершенствования» методов киберпреступников, современный бизнес и государственные учреждения не могут себе позволить игнорировать вопросы кибербезопасности. Идеально, если применяется комплексный подход – оценка рисков, постоянное информирование и обучение сотрудников, проверка инфраструктуры на наличие уязвимостей, внедрение современных средств мониторинга и противодействия атакам. В зависимости от ресурсов и масштабов организации, эти вопросы частично или полностью можно поручить как внутренним исполнителям, так и внешним подрядчикам», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Red Security Anti-DDoS – сервис, обеспечивающий мониторинг и защиту информационных ресурсов компаний от высокопроизводительных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования очистки интернет-трафика. Сервис защиты от DDoS-атак оказывается в непрерывном режиме 24/7/365 выделенной круглосуточной дежурной сменой. Среди клиентов Red Security Anti-DDoS – компании из сфер ИТ и телеком, промышленности, финансов, транспорта, госсектора и других секторов экономики по всей России.

