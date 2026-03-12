Разделы

Безопасность Телеком
|

Калининградская область заняла третье место по числу DDoS-атак на Северо-Западе

Компания RED Security, входящая в группу МТС, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. Калининградская область заняла третье место среди самых атакуемых регионов на Северо-Западе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За год сервис RED Security Anti-DDoS в России отразил более 186 тыс. атак — это в 2,7 раза больше, чем в 2024 г. При этом число атак на регионы выросло вдвое.

Северо-Запад занял третье место в списке самых атакуемых федеральных округов России. Всего здесь было отражено почти 7,5 тыс. DDoS-атак, что составляет 13% от общего числа инцидентов в регионах. Больше всего атак в СЗФО пришлось на Санкт-Петербург, за ним следуют Великий Новгород и Калининград.

Чаще всего мишенями злоумышленников на Северо-Западе становились предприятия из сферы ИТ, государственного сектора и машиностроения. Как подчеркивают эксперты, причина большого числа атак на государственные интернет-ресурсы связана с желанием хакеров достичь общественного резонанса и медийного эффекта.

Самая мощная кибератака в округе была отражена в июне, она достигала 505,5 Гбит/с, а самая долгая — в августе, она длилась более 49 часов. Однако активнее всего компании Северо-Запада атаковали в мае, что может говорить о политической мотивации хакеров, которые часто проявляют активность в преддверии крупнейших государственных праздников России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Уязвимость в ИИ-ассистенте Docker позволяла внедрять вредоносный код

На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20%

Социальная сеть для искусственного интеллекта оказалась насквозь дырявой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837