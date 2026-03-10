Самая мощная DDoS-атака 2025 г. была зафиксирована в Поволжье

МТС, при помощи аналитиков RED Security, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. в Кировской области и других регионах страны. По данным аналитиков, Поволжье заняло второе место в списке самых атакуемых регионов России, здесь же была зарегистрирована самая мощная DDoS-атака. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поволжье заняло второе место в списке самых атакуемых регионов России после Центрального федерального округа. Всего здесь было отражено более 11 тыс. DDoS-атак, что почти в пять раз больше, чем в 2024 г. Каждая пятая атака в регионах была направлена на организации Поволжья.

Самыми атакуемыми отраслями в Поволжье стали промышленность и здравоохранение. При этом большое количество нефтегазовых предприятий, расположенных в ПФО, также привлекает внимание хакеров к региону.

Самая мощная атака в регионе была зафиксирована в июне, она достигала 652,5 Гбит/с. Это рекордная интенсивность, зафиксированная сервисом RED Security Anti-DDoS в 2025 г. Самая продолжительная атака была отражена в августе 2025 г. , она велась более 19 часов. Однако чаще всего ПФО атаковали в IV квартале 2025 г. – с октября по декабрь 2025 г. было отражено почти 40% всех DDoS-атак на регион.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия – это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.