Разделы

Безопасность
|

Тюмень вошла в число самых атакуемых хакерами городов на Урале

МТС совместно с аналитиками RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. По данным аналитиков, количество атак на Урале за этот период выросло в три раза. Чаще всего хакеры атаковали ИТ-ресурсы организаций в городах Екатеринбург, Курган, Тюмень и Сургут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Урал занял пятое место в списке самых атакуемых регионов России. Всего здесь было отражено более шести тысяч DDoS-атак, что почти в три раза больше, чем в 2024 г., и составляет 11% от общего числа инцидентов в регионах. Самыми атакуемыми отраслями в Тюмени стали ИТ, госсектор, промышленность и ретейл.

Самая продолжительная атака в регионе была зафиксирована в июле, она велась более трех суток без перерыва, а самая мощная – в марте, она достигала 140 Гбит/с. Именно март стал месяцем, когда на Урал было направлено беспрецедентное количество DDoS-атак – оно в четыре раза превысила среднемесячные значения по году.

Всего за прошедший год с помощью сервиса RED Security Anti-DDoS было отражено более 186 тыс. атак. Таким образом, активность хакеров возросла в 2,7 раза год к году. При этом количество DDoS-атак на регионы за то же время увеличилось в два раза.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия – это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/