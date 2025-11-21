Разделы

МТС: активность киберпреступников в Тамбовской области выросла на 17%

МТС совместно с аналитиками Red Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации ЦФО, в том числе компании в Тамбовской области, было направлено 17% от общего объема инцидентов в регионах. В Тамбове эксперты впервые отметили рост числа атак на медицинские организации.

С июля по сентябрь сервис Red Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак в России, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации.

Центральный федеральный округ занял второе место среди регионов России по объему отраженных DDoS-атак. В Тамбовской области внимание хакеров было направлено на промышленные компании, девелопмент, ИТ-сферу. Впервые аналитики зафиксировали рост атак на медицинские центры. Совокупно на эти отрасли пришлось более 80% от общего объема инцидентов.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

«В условиях постоянно растущих киберугроз защита бизнеса становится приоритетом для предприятий всех масштабов. В Тамбовской области мы активно развивает систему кибербезопасности, предлагая компаниям современные технологии, которые позволяют своевременно выявить и нейтрализовать угрозу, минимизируя риски простоя и финансовых потерь. Благодаря комплексному подходу, включая внедрение искусственного интеллекта и автоматизацию процессов мониторинга, наши клиенты могут сосредоточиться на развитии своего дела, не опасаясь внешних атак», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Red Security Anti-DDoS – сервис, обеспечивающий мониторинг и защиту информационных ресурсов компаний от высокопроизводительных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования очистки интернет-трафика. Сервис защиты от DDoS-атак оказывается в непрерывном режиме 24/7/365 выделенной круглосуточной дежурной сменой. Среди клиентов Red Security Anti-DDoS – компании из сфер ИТ и телеком, промышленности, финансов, транспорта, госсектора и других секторов экономики по всей России.

