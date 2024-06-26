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Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в Кировской области за год вырос более чем на треть

MTS Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки кировскими компаниями сервисов информационной безопасности в облаке MWS в I квартале 2024 г. выросли в 1,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Более всего увеличился спрос на услугу по защите от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего свои ИТ-системы от DDoS-атак защищают компании из сферы услуг. На них приходится более трети всех пользователей данного сервиса. В 17% случаев защиту от DDoS-атак от МТС подключают компании из финансового сектора, в 12% – из сферы производства, 8% – из ИТ-разработки. Также активно применяют данные сервисы предприятия из сфер оптовой и розничной торговли, медиа и транспорта.

«Мы видим возрастающий интерес к сервисам информационной безопасности в Кировской области, который связываем с увеличением количества и мощности атак разных типов. Компании сегодня хотят защититься не только от уже активных вторжений, но и минимизировать негативные последствия в случае, если такое произойдет в будущем. Комплексный подход к безопасности инфраструктуры компаний дает возможность следить за событиями не только в момент атаки, но и обеспечивает постоянный мониторинг», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей быков.

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Безопасность

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